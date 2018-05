Lingen. Jetzt müssen sie auch wirklich liefern: Die Fußballer des ASV Altenlingen aus der 3. Kreisklasse Süd haben die Jury des „Spiel des Lebens“ 2018 des Bezahl-Fernsehsenders Sky überzeugt. Ihr Lohn: eine professionelle Fernsehübertragung eines ihrer Spiele am 8. September.

Es waren nicht wenige Versprechen, mit denen Sprecher Andi Müller und seine Mitspieler im toll produzierten Bewerbungsvideo der Jury die Vergabe des „Spiel des Lebens“ nach Altenlingen schmackhaft machten: der Hochsitz für den bekannten Moderator Wolff-Christoph Fuss, mit dem die ASVer schon 2016 um das Spiel warben, wurde auf Vordermann gebracht, eine Wurst für die Sky-Mitarbeiter in Aussicht gestellt – und nicht zuletzt fünf Tore vorhergesagt. An denen hatte es bei den „Spielen des Lebens“ 2015 und 2016 nämlich gemangelt.

„Vielleicht“ auf dem Hauptplatz

Nur eines musste noch im Video relativiert werden: Beim Versprechen, dass die Dritte des ASV dann endlich mal auf dem Hauptplatz spielen dürfe, wenn Fuss komme, schritt der „grimmigste Fußball-Obmann Norddeutschlands“, Georg Berning, ein. Und so musste Müller dann eingestehen, dass man „vielleicht“ auf dem Hauptplatz spielen dürfte.

„Nehme die Jungs beim Wort“

Es war die zweite Bewerbung der Altenlingener für das „Spiel des Lebens“: Während der ASV 2016 bei einem Online-Voting noch knapp auf dem zweiten Platz landete, entschied nun beim Bezahlsender eine Jury. Und die zeigte sich angetan vom Austragungsort Altenlingen – egal ob auf dem Hauplatz oder mitten im Wald. „Es wurden uns Tore versprochen. Die hatten wir bei den bisherigen Spielen nicht im Überfluss. Insofern nehme ich die Jungs diesbezüglich beim Wort“, wird Wolff-Christoph Fuss auf der Webseite des Bezahlsenders zitiert. Wenngleich die Freude bei ihm über seinen Moderatorenplatz am 8. September ausbaufähig scheint: „Nach Leuchtturm und Traktor jetzt also der Hochsitz. Mir bleibt nichts erspart. Aber das ist auch gut so.“

Gegner steht noch nicht fest

Gegen welchen Gegner der ASV III im September während der Live-Übertragung von Sky antreten wird, steht erst in einigen Wochen fest. Die Partie wird in der kommenden Saison stattfinden, der Staffelleiter kann erst nach Abschluss der aktuellen Saison einen neuen Spielplan erstellen. Noch zwei Partien müssen die Altenlingener bis dahin über die Bühne, als Sechster sind sie jenseits von Gut und Böse platziert. Doch einen kleinen Hinweis, dass das Tore-Versprechen an Sky kein leeres sein könnte, geben die Zahlen der aktuellen Saison: In 28 Spielen mit dem ASV gab es bisher 108 Treffer, 54 für den ASV, 54 für die Gegner – da sitzen Partien mit fünf Toren immer drin.

