Lingen. Die Berufsbildenden Schulen (BBS) Lingen, Fachrichtung Technik & Gestalten haben jetzt von BMW zu Ausbildungszwecken einen elektrisch angetriebenen BMW I3 zur Verfügung gestellt bekommen.

Mit dem umfangreich ausgestatteten Trainingsfahrzeugs aus der aktuellen Modellpalette unterstütze die BMW AG das praxisorientierte Lernen an der BBS Lingen, erläuterten die BMW-Gebietsleiter Thomas Bödecker und Rainer Baude. Das Trainingsfahrzeug ermöglicht es den Ausbildern und Lehrern, das Fachpersonal von morgen mit der modernsten im Automobilbau verfügbaren Technik im Detail vertraut zu machen und so eine qualitativ hochwertige und zukunftsorientierte Berufsausbildung zu gewährleisten.

Permanenter Fortschritt

„Die Fahrzeugsysteme sind einem permanenten Fortschritt unterzogen“, sagte Schulleiter Jürgen Korte. Entsprechend wandelten sich auch die Berufsbilder in den Bereichen Kfz-Mechanik und Kfz-Elektrik. „Die praktische Ausbildung am Fahrzeug hat an der BBS Lingen, Fachrichtung Technik & Gestalten, einen hohen Stellenwert“, so Korte. Dabei werde das im theoretischen Unterricht vermittelte Wissen nach modernen didaktischen und pädagogischen Grundsätzen nachhaltig vertieft. Die Vermittlung von praktischen Fähigkeiten in der Diagnose, Wartung und Fehlerbehebung werde weiter optimiert. Durch die Unterstützung könne das hohe Niveau der Ausbildung in den Berufen des Kfz-Gewerbes aufrechterhalten und weiter gesteigert werden, so Korte. Für die Azubis sei der Umgang mit neuester Technik stets ein besonderer Motivationsfaktor“

Innungssieger

„Wir freuen uns, dass meine Mitarbeiter und ich das neue Fahrzeug ausliefern dürfen“, sagte Achim Helming, Geschäftsführer der Firma BMW Helming & Sohn. Bei der Übergabe war unter anderem auch Marvin Scholz dabei, der dieses Jahr als Innungssieger seine Ausbildung bei der Firma Helming abgeschlossen hatte und übernommen wurde.

Projekt

Höchste Servicequalität fängt mit einer fundierten Berufsausbildung an. Das betrifft auch neue Technologien wie die der Elektromobilität. Im Juni 2014 hatte die BBS einen ersten Schritt gemacht. „Die BBS Lingen haben für die Umsetzung des Projekts „Elektromobilität“ ein Konzept erstellt, mit dem sie bei der dualen Ausbildung kreisweit eine besondere Rolle einnehmen“, sagte seinerzeit Landrat Reinhard Winter. Das Konzept beinhaltet die Anschaffung von drei Elektrorollern, eines E-Bikes, eines Elektrofahrzeugs sowie die Errichtung einer Elektro-Tanksäule auf dem Schulgelände.