Lingen. Melanie Bludau wirkt wie eine normale 22-jährige Frau. Sie ist freundlich, kontaktfreudig, lebt in Lingen und arbeitet als Physiotherapeutin. Das Besondere: Sie ist blind.

Im Alter von neun Jahren erkrankte Bludau an Diabetes Typ 1. Dabei handelt es sich um eine Autoimmunkrankheit, bei der Betroffene sehr wenig oder kein eigenes Insulin produzieren und dieses spritzen müssen. Als sie während eines Termins auf der Kinderstation im Krankenhaus die Farben beim Puzzeln vertauschte, wurde ein Arzt aufmerksam. Die anschließende Diagnose: Bludau hat einen Gendefekt.

Zwei Prozent Sehkraft

„Meine Sehnerven sind erkrankt“, erklärt die junge Frau. Zum Zeitpunkt der Untersuchung als Kind lag ihr Sehvermögen noch etwa bei 70 Prozent, erinnert sich Bludau. Es nahm stetig ab und liegt heute bei nur noch zwei Prozent. Deshalb hat die junge Frau einen Schwerbehindertenausweis mit der Kennzeichnung „BI“ für „Blindheit“.

Wechsel nach Mainz

Schon in der neunten Klasse absolvierte Bludau ein Praktikum im physiotherapeutischen Bereich und war sich schnell sicher: „Das will ich später machen.“ Im Alter von 17 Jahren folgte eine Ausbildung zur Physiotherapeutin in Rheine. Doch aufgrund ihres jungen Alters und ihres Handicaps sei Bludau in der recht großen Unterrichtsklasse untergegangen. Sie entschied sich dazu, die Ausbildung zu unterbrechen – und begann ein neues Kapitel in Mainz. Dort besuchte sie eine Physiotherapie-Schule, über die sie sich vorab informiert hatte und wo sich sofort wohl fühlte. 50 Prozent der Auszubildenden in ihrer Klasse dort waren sehbehindert.

Eigener Kundenstamm

Sie schloss ihre Lehre ab, entschied sich sogar für eine Fortbildung für Lymphdrainage. Schon in dieser Zeit merkte die blinde Frau, wie sehr sich ihre anderen Sinne geschärft hatten. „Ich habe ein ziemlich gutes Gehör“, sagt die 22-Jährige, aber viel wichtiger: „Ich sehe mit meinen Händen.“ Ihr guter Tastsinn verhalf Bludau zu ihrem heutigen Job im Therapiezentrum Jens Faethe in Lingen. „Ich habe sie eingestellt, weil sie trotz ihrer recht wenigen Berufserfahrung soweit ist wie jemand, der schon viel länger in diesem Beruf unterwegs ist“, sagt ihr Chef Jens Faethe. Er habe schon während des Bewerbungsgesprächs und der praktischen Übungen gemerkt, dass Bludau großes Talent mitbringt. Ihre Blindheit habe nicht im Vordergrund gestanden.

Kleinen Kundenstamm

Seit Januar ist Bludau in der Praxis tätig und hat sich mittlerweile einen kleinen Kundenstamm erarbeitet. Dazu zählt auch Mechthild Gerdelmann-Alberts. Während sie von der Physotherapeutin ihres Vertrauens massiert wird, schwärmt sie: „Ich genieße die Behandlung sehr. Es ist eine tolle Wärme, die von ihren Händen ausgeht.“

Anpassungen für den Berufsalltag

Vom ersten Tage an hat sich Bludau in der Praxis sehr gut aufgenommen gefühlt. Bald soll sie an der Rezeption einen eigenen Computerbildschirm erhalten, der auf ihre Bedürfnisse angepasst ist. „Schwarzschrift kann ich zwar noch auf dem Bildschirm lesen, allerdings nur in Computerschriftgröße 24“, erläutert Bludau. Normale Schriftstücke sind in Schriftgröße zehn bis zwölf verfasst.

Mit beiden Beinen im Leben

Auch im Alltag ist die Lingenerin selbstständig unterwegs und wohnt seit Kurzem allein. Derzeit absolviert sie ein Mobilitätstraining, um sich in der Freizeit und auf dem Arbeitsweg besser orientieren zu können. Eine halbe Stunde braucht sie zu Fuß zur Arbeit – bislang ohne Blindenstock. Dass sie bald einen braucht, schließt sie nicht aus. „Ich habe mich daran gewöhnt, schlechter zu sehen“, sagt die 22-Jährige – und lächelt.