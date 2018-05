Lingen. Bei der Lingener Tafel hat es in den vergangenen Wochen keine Lebensmittelengpässe gegeben. Auch habe man nicht an neue Kundenkarten an nicht-deutsche Staatsbürger gedacht. Das geht aus einer Mitteilung der JU Lingen hervor.

Die Nachwuchsorganisation der Christdemokarten hatte sich anlässlich der bundesweiten Debatte über die Tafeln, ausgelöst durch die Situation in Essen, in der Lingener Tafel am Langschmidtsweg über den aktuellen Stand erkundigt.

300 Ehrenamtliche

Maria Dühnen, stellvertretende Vorsitzende der Lingener Tafel, nahm die Jungunionisten in Empfang und legte zunächst die Struktur, Organisation, die Historie und das Selbstverständnis des Lingener Tafel dar. Im eingetragenen Verein engagierten sich mittlerweile über 300 Ehrenamtliche und Hauptamtliche an zehn Ausgabestellen. Jahr für Jahr könnten so Tausende Portionen an Lebensmitteln stark vergünstig ausgegeben werden, die sonst als Müll entsorgt worden wären.

Viele Rentner unter den Kunden

Die Kundschaft der Tafeln in der Region setzte sich nach Ausführungen von Dühnen derweil sehr unterschiedlich zusammen. Einen Großteil würden aber Rentner, ALG-II-Bezieher und Aufstockende bilden. Gerade der Anteil von Rentnern werde dabei häufig unterschätzt. Angesprochen auf die Situation in Essen führte Dühnen aus, dass bisher kein Engpass an Lebensmitteln bestanden hätte, folglich habe sich die Frage nach einer neuen Kundenkarte für bestimmte Gruppen nie gestellt. Ohnehin hätte es in Lingen auch keinen Anlass gegeben nach der Staatsangehörigkeit zu differenzieren. Zwar habe man den Zuzug von Flüchtlingen besonders in den Jahren 2015 und 2016 quantitativ deutlich gemerkt, aber es habe nie größere Probleme mit der neuen Kundschaft gegeben.

Gute Zusammenarbeit mit Kommune

Mit der Zusammenarbeit mit der kommunalen Politik und lokalen Unternehmen zeigte sich Maria Dühnen sehr zufrieden. Bei einem Rundgang durch die Räumlichkeiten sahen die JU‘ler Beispiele, wie lokale Partner mit Sachspenden und anderen unterstützenden Leistungen zum Erfolg der Lingener Tafel beitragen.

Auf Spenden angewiesen

Angesprochen darauf, was der Lingener Tafel vor Ort am meisten helfen würde, fiel Dühnen die Antwort leicht: „Spenden“. Während die Unterstützung vor Ort sehr gut funktioniere und sich viele Leute engagieren würden, bliebe die längerfristige Finanzierung der größte Unsicherheitsfaktor. Hier kann jeder Lingener helfen. So einfach ist es manchmal. Auch die Junge Union bedankte sich für die großartige Arbeit der Lingener Tafel mit einer kleinen Spende.