Lingen. Wild tanzen, entspannt auf dem Boden sitzen, gefühlvoller Musik lauschen und wummernde Bässe spüren – das verspricht die fünfte Auflage des Newcomer-Festivals auf dem Campus Lingen der Hochschule Osnabrück am Dienstag, 29. Mai, ab 18 Uhr in den Hallen des ehemaligen Eisenbahnausbesserungswerks .

Singer/Songwriter wie Sophie und Stefan Beranek stehen ihren prominenten Vorbildern der deutschen und internationalen Pop-Kultur in Sachen Kreativität, Gefühl und Können in nichts nach. Gabriel Zanetti, der schon einmal das Publikum von Campus in Concert

begeisterte, bringt 2018 erstmals seine Band mit auf die Bühne. „In der Musik geht es um Emotionen und Geschichten, aber es geht auch um die Musik.“ Mit diesem Anspruch komponiert Gabriel Zanetti seine Songs. Dabei schreckt er weder vor jazzigen Akkorden, noch vor einfachen Pop-Arrangements zurück.

Musik mit Herzblut

Mit The Six Leaves und The Aqualung kommen auch die Lingener Rock-Röhren auf ihre Kosten. The Aqualung präsentieren sich als kreative, künstlerisch inspirierte und spielfreudige Band, die sich nicht vorhersehbar anbietet, sondern mit sehr viel Leidenschaft und Herzblut zu Werke geht. Freunde des modernen Alternative-Rocks im Stile von Dredg und The Intersphere kommen um diese Band nicht herum. The Six Leaves – Das ist ehrlicher, handfester Rock. Mal tanzbar, mal zum mitschreien. Ihre Show lebt von harten Bass- und Gitarrenriffs, sattem Schlagzeug, brennenden Orgel und Synthsounds und der markanten Stimme des Frontmanns,

Mit einer einzigartigen Sound- und Licht-Performance lädt Haión zum elektronischen Finale ein.

Bekannt vom Abifestival

Doch nicht nur Künstler vom Standort Osnabrück werden die Hochschulhalle mit Musik füllen. Auch ein Studierender des Lingener Instituts für Theaterpädagogik steht gemeinsam mit seinen vier Bandkollegen auf der Bühne. Die Rede ist von den Lokalmatadoren Liebe 3000. Die Band wird eigene rockige Songs präsentieren und dabei ganz ihrem Grundsatz folgen: „Es geht um Liebe. Nicht mehr. Aber eben auch nicht weniger.“ Neben Auftritten im Koschinski, im Alten Schlachthof oder auf dem Lingener Altstadtfest war der selbst ernannte „Fünferpasch der Liebe“ auch schon beim Abifestival 2017 zu sehen.

Auftritt vor großem Publikum

„Campus in Concert“ bietet aufstrebenden Musikstudierenden teilweise erstmals die Chance vor größerem Publikum zu performen. „Ein klasse Team, gute Newcomer-Musik und ein feierndes Publikum“, so beschreibt Mitorganisator Phillip Bardelmann das Event und freut sich auf „Campus in Concert“ 2018. Im vergangenen Jahr lockte das Konzertformat rund 750 Besucher in die denkmalgeschützte Hochschulhalle. Von Pop über Rock bis hin zu Elektro und Blues kamen alle Musikliebhaber auf ihre Kosten.

Der Eintritt ist nach dem Motto „umsonst und drinnen“ für alle Besucher frei. Organisiert wird die Veranstaltungsreihe von Studierenden

verschiedener Studiengänge an den Standorten Lingen und Osnabrück. .