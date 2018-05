Lingen. Der Wald beim Hilgenberg in Lingen-Darme ist im vergangenen Winter durchforstet worden. Dadurch wurden viele Wege unpassierbar, ärgert sich der Darmer Hermann Lucas.

„Die Wege dort sind von vielen Radfahrern und Fußgängern genutzt worden“, erklärt Lucas, der auch Jagdpächter in diesem Gebiet ist. Aber nicht nur diese würden dort nicht mehr durchkommen. „Die sicherlich notwendigen Durchforstungsarbeiten sind mit schwerem Gerät durchgeführt worden“, sagt Lucas. Dadurch seien so tiefe Furchen in den Wegen entstanden, dass er selbst mit seinem Geländewagen dort nicht mehr fahren könne. „Warum kann man diese Flächen und Wege nach der Durchforstung nicht aufgeräumt hinterlassen?“, fragt sich Lucas. Die im Volksmund „Hacklerberge“ genannten Naturdünen seien ein herrliches Stück Landschaft gewesen, die jetzt verwüstet aussehe.

Landkreis: Keine großen Schäden entstanden

Ein großer Teil der durchforsteten Flächen befindet sich im Besitz des Landkreises Emsland. Davon ist ein Großteil laut Flächennutzungsplan der Stadt Lingen als Gewerbefläche ausgewiesen. Die Kreisverwaltung betont in einer Stellungnahme, dass die Wege in diesen Waldgebieten primär der Holzabfuhr dienen. „Es kann während der und nach den forstfachlichen Arbeiten zu Beeinträchtigungen bei der Nutzung dieser Wege kommen, die in erster Linie für die Forstwirtschaft angelegt sind“, heißt es im Landkreis-Schreiben. „Kommt es zu diesen Einschränkungen, sind diese nur vorübergehend. Sollte großer Schaden bei den Arbeiten an den Wegen entstanden sein, sind die Förster angehalten, diesen weitestgehend zu beheben. Großer Schaden an Wegen auf den Flächen des Landkreises Emsland ist bei den Arbeiten im Herbst/Winter 2017/18 aber ausdrücklich nicht entstanden.“

Förster: Wald ist für jedermann betretbar

Der laut Angaben des Landkreises zuständige Förster der Landwirtschaftskammer, Jan-Ewert Hillebrandt, verweist auf Nachfrage unserer Redaktion darauf, dass es sich bei den Wegen in dem betreffenden Gebiet nicht um öffentliche Wanderwege handele. Der Wald sei nach dem Waldgesetz zwar für jedermann betretbar, aber es sei nicht Aufgabe der Forstwirtschaft, dort Wege passierbar zu halten. „Darauf achten wir bei einer normalen waldbaulichen, forstwirtschaftlichen Maßnahme nicht. Wenn die Wege passierbar bleiben sollen, müsste der Landkreis die hinterher wieder räumen.“

Der Darmer Ortsbürgermeister Werner Hartke (CDU) geht davon aus, dass die Wege in absehbarer Zeit wieder geräumt und Neuanpflanzungen erfolgen würden, wie er auf Nachfrage erklärte.