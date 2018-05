Lingen. „Film ab“: Erstmals ist am Dienstagabend im Lingener Kino Cine-World der Trailer zum Welt-Kindertheater-Fest (WKT) gezeigt worden. Die Spannung auf das bunte Treiben steigt – das merkte man auch Nils Hanraets, Leiter des TPZ Lingen, deutlich an.

„Heute sitzen die Filmstars in der ersten Reihe und dürfen sich einmal selbst bewundern“, sagte Lingens Oberbürgermeister Dieter Krone, der es sich nicht nehmen lassen wollte, bei einer Weltpremiere dabei zu sein. „Bereit“, heißt es in dem Trailer zum WKT unter anderem von Mitarbeitern des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ), Besuchern, teilnehmenden Kindern und auch kooperierenden Unternehmen. Es wird vorbereitet, geprobt, organisiert und telefoniert – das alles für acht Tage, in denen „Kinder die Welt bewegen“ wollen. „Children move the World“ lautet das Motto des diesjährigen WKT, das nach vier Jahren in seine Geburtsstätte Lingen zurückkehrt.

Trailer wird bis zum 22. Juni gezeigt

Spürbar steigt die Aufregung bei vielen Beteiligten, ganz besonders bei Nils Hanraets. Zwar nicht zum ersten Mal beim Theaterfest dabei, ist es doch das erste Mal für ihn, dass er als Leiter des TPZ das Spektakel am 22. Juni in der Emslandarena eröffnen wird.

Bis zum Beginn des Festivals soll der Trailer, der von der oldenburgischen Werbeagentur Feinrot gedreht worden ist, vor jedem Hauptfilm im Cine-World-Kino gezeigt werden. Deshalb bedankte sich Hanraets nicht nur bei den Darstellern, die im Trailer zu sehen sind, sondern auch bei den Betreibern des Lingener Kinos, die bereitwillig zustimmten.

Die Spannung steigt an

„Das Ziel des Trailers war, Menschen zu zeigen, die maßgeblich an der Gestaltung des Festivals beteiligt sind, aber nicht in der ersten Reihe stehen“, betonte Hanraets. Fantastisch finde er es, dass die Spannung immer mehr ansteige. Allein bei einem Blick in den Park an der Wilhelmshöhe, der einer der Austragungsorte des WKT sein wird, steige bereits Hanraets Vorfreude. „Langsam kommt das Festival näher – und ich hoffe, auch Ihr sagt bald alle ‚bereit‘“, richtete sich der TPZ-Leiter mit einem großen Lächeln an die Besucher.