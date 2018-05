Lingen. 576 Männer und Frauen arbeiten in der Kernverwaltung (ohne Eigenbetriebe und Gesellschaften) der Stadt Lingen. Mehr als die Hälfte von ihnen sind 50 Jahre und älter. Welche Herausforderungen in der Personalplanung damit verbunden sind, war Thema im Finanzausschuss.

In einer ersten Runde Ende August vergangenen Jahres hatte eine Altersstrukturanalyse im Mittelpunkt gestanden. Nun ging es um die Vorstellung der hieraus entwickelten Maßnahmen sowie das weitere Vorgehen in der Personalentwicklung.

Die Kommune versteht sich den Worten des Ersten Stadtrates Stefan Altmeppen zufolge als Dienstleistungsunternehmen „mit ihren Mitarbeitern als wertvollster Ressource“. Die aktuelle Altersstruktur in der Verwaltung – 235 Beschäftigte sind zwischen 50 und 59 Jahre alt, 59 über 60 – sei kein Lingener Problem, sondern gäbe es auch in anderen Kommunen. Es eröffne gleichzeitig Räume für Veränderungen.

Fachbereichsleiter-Stelle eingespart

Eine Überprüfung der Arbeitsplätze in der Verwaltung finde regelmäßig statt. Als konkretes Beispiel nannte Altmeppen die Poststelle, wo bislang zwei Mitarbeiter beschäftigt waren und nun einer in den Ruhestand gehe. Die zunehmende Digitalisierung ermögliche es, auf eine Wiederbesetzung der Stelle zu verzichten. Den Weggang von Sandra Sollmann, Fachbereichsleiterin für Schule und Sport, nach Vechta kompensierte die Verwaltung nach Angaben Altmeppens durch Umstrukturierungen. Eine Neuausschreibung der Stelle erfolgte nicht.

Stipendium für Architekten

Der Erste Stadtrat verwies darauf, dass die Verwaltung in den nächsten zehn Jahren altersbedingt 140 Abgänge zu verzeichnen habe. Die Ausbildungsplanung sehe deshalb bis zum Jahr 2024 86 Ausbildungen junger Menschen vor. „Der Wettbewerb um die guten Köpfe nimmt zu“, betonte Altmeppen. Die Stadt sei gefordert, sich als attraktiver Arbeitgeber entsprechend zu positionieren. „Dazu haben wir uns auch Einiges einfallen lassen“, sagte der Erste Stadtrat. Erstmalig biete die Kommune ein Stipendium für den Studiengang „Bachelor of Engineering“ mit der Fachrichtung Architektur in Buxtehude an. Außerdem wolle die Verwaltung neue Personengruppen erschließen mit der Bereitstellung von Ausbildungsplätzen in Teilzeit (25 Wochenstunden). Weiterhin aktiv sei die Stadt auf Jobmessen und Ausbildungsbörsen. Auch die Social-Media-Kanäle wie Facebook sollen genutzt werden und Videos auf die Stadtverwaltung als interessanten Arbeitgeber aufmerksam machen.

Reppien: Wir wollen mehr hören

Dirk Meyer (FDP) und Marc Riße (Bürgernahe) äußerten deutliche Kritik am Vortrag von Altmeppen. Im Wesentlichen hätten sie nichts Neues gehört im Vergleich zur Sitzung von August 2017. Er erwarte ein klares, strategisches Personalkonzept, sagte Meyer. Davon habe er aber nichts gehört. „Wir wollen mehr darüber hören, wie wir uns künftig aufstellen“, meinte auch Günter Reppien (CDU). Der Rat habe die Aufgabe, genau hinzuschauen. „Ich möchte ein gutes Gefühl haben bei der Aufstellung der Personalkosten“, sagte Reppien.

Nachholbedarf bei der Digitalisierung

Die Kritik könne er nicht nachvollziehen, sagte Altmeppen: „Es gibt Untersuchungen, in denen die Stadt Lingen im Vergleich zu anderen Kommunen extrem gut dasteht.“ Die Verwaltung sei ständig mit anderen Kommunen in Kontakt und vergleiche sich mit ihnen, sagte Personalleiter Guido Franke und nannte eine Erkenntnis daraus: „Bei der Digitalisierung müssen wir noch aufholen.“

