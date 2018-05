Osnabrück. Der Angeklagte aus Lingen, der im Verlauf eines Streites mit seiner Lebensgefährtin mit einem Messer auf die schwangere Frau eingestochen hatte, muss für drei Jahre und sechs Monate ins Gefängnis.

Damit zog das Gericht einen Schlussstrich unter das Geschehen vom 21. März 2017, bei dem eine jetzt 27-Jährige durch Messerstiche in Arm und Bauch schwer verletzt worden war. Anlass des Streites war ein Missverständnis zwischen beiden, da die sich illegal in Deutschland aufhaltende Frau in Sorge gewesen war, von ihm ins Aufnahmelager nach Bramsche gebracht und von dort eventuell in ihre russische Heimat abgeschoben zu werden. In Wirklichkeit hatte der Mann aber geplant, im Lager für sie einen Asylantrag mit dem Hinweis auf ihre zu diesem Zeitpunkt bereits bekannte Schwangerschaft zu stellen.

Stich durch die Bauchdecke

Der Streit war eskaliert und in dessen Verlauf hatte der jetzt 53-Jährige aus der Küche ein Messer geholt und damit mindestens zweimal auf die im Wohnzimmer sitzende Frau eingestochen. Einer der Stiche war komplett durch den zum Schutz vor den Bauch gelegten Unterarm gedrungen, ein weiterer einige Zentimeter durch die Bauchdecke. Wenn auch der Fötus nicht verletzt wurde, stellte sich die Armwunde als schwerwiegend heraus und wird noch heute behandelt.

Beide Stiche potenziell lebensgefährlich

Wie eine Sachverständige während des Verfahrens darstellte, sind beide Stiche „potenziell lebensgefährlich“ gewesen. Trotzdem entschied sich die Schwurgerichtskammer, die Tat nicht wie ursprünglich angeklagt als versuchten Totschlag, sondern als gefährliche Körperverletzung zu bewerten. Ausschlaggebend dafür sei gewesen, dass der Angeklagte nach zweimaligen Zustechen keine weitere Gewalt mehr ausgeübt hatte. „Er hat aus freien Stücken und autonomen Motiven den Rücktritt von weiteren Handlungen vorgenommen“, erklärte der Vorsitzende in der Begründung.

Eskalation des Streites

Dass der Streit eskaliert war, weil der Angeklagte von der Frau angespuckt worden sein soll, verneinte das Gericht. Dafür habe es keinen Anhaltspunkt außer seiner eigenen Behauptung gegeben. Von den während der Tat anwesenden Zeugen habe außer seiner Mutter niemand dies bestätigt. Auch der Angeklagte selbst habe dieses erst im Verfahren erwähnt.

Finanzielle Wiedergutmachung

Neben der Haftstrafe wird der Angeklagte finanziell Wiedergutmachung leisten müssen. Im angehängten Zivilverfahren haben sich die Beteiligten auf eine fünfstellige Schmerzensgeldzahlung geeinigt. Zusätzlich wird er die Arztkosten übernehmen, die durch die Behandlung der sich illegal im Land aufhaltenden Verletzten aufgelaufen sind. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig.