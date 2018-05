Lingen. „Sag Dankeschön mit roten Rosen“, hat schon Andreas Hauff 1982 gesungen. Einmal im Jahr gilt dies besonders den Müttern. Für die Stadt Lingen als zertifizierte „Fairtrade-Stadt“ machen deshalb die zuständige Steuerungsgruppe sowie Blumenhändler und Floristen auf die Aktion „Faire Blumen, faire Chancen aufmerksam“.

„Freude schenken und ein Zeichen für den fairen Handel setzen“: So wird das Ziel der Aktion in einer Mitteilung der Stadt Lingen beschrieben. Doch was genau verbirgt sich beim Kauf, beispielsweise eines Straußes Rosen, hinter dem Fairtrade-Gütesiegel? „Insbesondere geht es um die Arbeitsbedingungen für Menschen im Ausland“, macht Marie Niemann vom Kfd-Regionalverband und Mitglied der Steuerungsgruppe deutlich. Allein zum Muttertag werden laut Information des Vereins Transfair rund acht Millionen Rosen in Deutschland verschenkt – durch die Produktion in Deutschland ist dies nicht zu bewältigen. 80 Prozent der Schnittblumen werden deshalb aus dem Ausland zugeliefert.

Verbesserte Bedingungen

Vor allem Kenia, Äthopien, Kolumbien und Ecuador sind laut Transfair Hauptproduktionsländer für Schnittblumen, die Arbeitsbedingungen oft menschenunwürdig. Zur Verbesserung dieser Bedingungen wurde über Transfair der faire Handel ins Leben gerufen. Ein fester Mindestpreis, der die Kosten einer nachhaltigen Produktion deckt, eine Prämie für gemeinnützige Zwecke und vor allem das Verbot von Diskriminierung, Zwangsarbeit und Kinderarbeit stehen dabei im Vordergrund. Auch der Umweltschutz spiele laut Traute Pott, ebenfalls vom Kfd-Regionalverband und Mitglied der Steuerungsgruppe, eine wichtige Rolle, denn: „Es wird auf Pestizide verzichtet. Diese fügen nicht nur der Umwelt, sondern auch den Menschen erheblichen Schaden zu“, betont Pott.

Gaida hofft auf anhaltende Beteiligung

Vor diesem Hintergrund haben Mitglieder der Steuerungsgruppe Blumenhändler aufgesucht, um das Fairtrade-Konzept vorzustellen und sie für die Aktion zum Muttertag zu gewinnen – und die Resonanz sei positiv ausgefallen, berichtet Niemann: „Einige der Händler haben sogar bereits Fairtrade-Blumen in ihrem bestehenden Sortiment.“ 13 Geschäfte beteiligen sich nun an der Aktion. Doch auch über den 13. Mai hinaus appellieren die Initiatoren an den nachhaltigen Gedanken, sowohl seitens der Händler als auch der Käufer. „Wir haben uns bewusst dafür entschieden, dass es in den Betrieben auch ohne unsere Hilfe mit Fairtrade weitergehen soll“, sagt Andreas Gaida von der Steuerungsgruppe und tätig im Christophorus-Werk Lingen. Lebenserhaltend sei der faire Handel für die im Ausland arbeitenden Menschen. „Wenn wir erreichen wollen, dass die Leute sich Gedanken machen, dann muss das auch vermittelt werden“, fügt Gaida hinzu. Auch wenn sich nicht jeder für Fairtrade entscheide: „Es müssen aber Alternativen aufgezeigt werden.“