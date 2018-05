Kultiges in der Region: Wohin am Wochenende? MEC öffnen

Turbulent gehts zu, wenn eine Frau (Maike Kühl), zu einer Männertruppe stößt (Martin Maier-Bode, Daniel Graf und Heiko Seidel), die seit Jahren gemeinsam die Spiele der Fußballnationalmannschaft verfolgen. Die Komödie „Deutschland gucken“ wird am Freitag im Theater gezeigt. Foto: Christian Rolfes

afsh Lingen. Auch dieses Wochenende steht wieder ganz im Zeichen von Schützenfesten in der Region. Um die Auswirkung eines WM-Sieges auf die deutsche Psyche geht es in einem poltischen Schauspiel Freitag im Lingener Theater, Sonntag tritt ein Posaunenchor in der Kreuzkirche auf.