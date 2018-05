Die Polizei hat zwei Männer verhaftet, die in Lingen und Meppen Parkscheinautomaten geknackt haben sollen. Symbolfoto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Lingen. Polizeibeamte des Zentralen Kriminaldienstes aus Lingen haben am 25. April zwei Männer festgenommen, die verdächtigt werden, Parkautomaten geknackt zu haben. Die beiden Männer wurden bereits am 16. März vorläufig verhaftet, nachdem sie Parkautomaten in Lingen und Meppen aufgebrochen haben sollen.