Lingen. Das Forum Juden-Christen in Lingen hat einen neuen zweiten stellvertretenden Vorsitzenden: Pastor Gernot Wilke-Ewert. Einer Mitteilung über die jüngste Mitgliederversammlung zufolge löst er nach acht Jahren Benno Vocks in seiner Funktion ab. Dieser ist von seinem Posten zurückgetreten.

Für die lange und vertrauensvolle Zusammenarbeit bedankte sich der Vorsitzende des Forums, Heribert Lange, bei Benno Vocks mit einem Geschenk zum Abschied.

Über ihre eindrucksvolle Studienreise nach Israel und Palästina haben zu Beginn der Versammlung Anna Mersmann und Lisa Wilmes, zwei Schülerinnen vom Gymnasium Marianum in Meppen, berichtet. Die Fahrt ist laut Mitteilung zusammen mit Unterstützung und Mitgliedern des Forums sowie ihren Lehrern Martin Voetlause und Michael Fuest im März dieses Jahres unternommen worden.

Zahlreiche Aktivitäten

Von zahlreichen Aktivitäten erzählte Lange, darunter zum Beispiel die Feier zum 95. Geburtstag des jüdischen Lingener Ehrenbürgers Bernhard Grünberg sowie die Verlegung weiterer Stolpersteine im Monat März. „Das ist der Grund, warum ich immer wieder gern nach Lingen komme; weil ich dort immer viele freundliche und verständnisvolle Menschen und alte Freunde treffe, und neue hinzugewinne“, habe Grünberg im März gesagt.

Ferner erwähnte Lange den Besuch des Weihbischofs Johannes Wübbe im Sommer 2017, die verschiedenen Veranstaltungen zum 9. November in Lingen, Freren und Lengerich sowie zum Holocaust-Gedenktag, zur Woche der Brüderlichkeit, zum Besuch des jüdischen Friedhofs sowie die kritische Diskussion um das geplante Rosemeyer-Museum.

Kritik von Lange zur geschichtlichen Aufarbeitung

Zum nächsten Lingener Stadtjubiläum im Jahr 2025 müsste nach Ansicht Langes die Lingener Stadtgeschichte um wichtige Kapitel ergänzt werden: „Selbstverständlich musste, was in der Chronik 1995 völlig fehlte, auch schon die Geschichte der Juden und des jüdischen Lebens in Lingen nachgetragen werden. Jedoch fehlt bisher immer noch eine systematische Aufarbeitung der Zeit zwischen 1933 und 1945.“ Es gehöre zu den vornehmsten Aufgaben der Stadt, diese Arbeit noch zeitig genug anzugehen, und die dazu notwendigen Beschlüsse zu fassen. Andere Städte hätten laut Lange diese Arbeit längst erledigt oder würden zumindest daran arbeiten.

Zusammenkommen verschiedener Religionen

Auch im nächsten Winterhalbjahr wird es nach Aussagen des Forums wieder seine Lehrhausgespräche in der jüdischen Schule sowie die traditionellen Gedenk- und Erinnerungsveranstaltungen fortsetzen. Am 18. Juni plant das Forum Juden-Christen ein zweites interreligiöses Friedensgebet im Kulturforum St. Michael, zu dem dann Juden, Christen und Muslime zusammenkommen werden, heißt es abschließend.