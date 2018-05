Im dritten Jahr in Folge ist die Zahl der Klienten in der Beratungsstelle Logo des Deutschen Kinderschutzbundes in Lingen um jeweils fast 19 Prozent gestiegen. In 52 Fällen waren die Betroffenen Opfer sexualisierter Gewalt. Foto: Patrick Pleul/dpa

Lingen. Im dritten Jahr in Folge ist die Zahl der Klienten in der Beratungsstelle Logo des Deutschen Kinderschutzbundes in Lingen um jeweils fast 19 Prozent gestiegen. 2017 waren es 192 junge Menschen, denen dort geholfen wurde. Dies geht aus dem Jahresbericht der Beratungsstelle hervor.