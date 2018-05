Lingen. 130 Kinder aus ärmlichen Verhältnissen werden derzeit an der Crosspoint Academy bei Kapstadt in Südafrika unterrichtet. Dieses Schulgelände wurde jetzt aber verkauft. Den Kauf eines neuen Grundstücks möchte der Lingener Verein „project: help“ unterstützen und bittet daher um weitere Spenden.

5000 Euro übergab jetzt Günter Kiefing aus Nordhorn. Der geschäftsführende Gesellschafter der Norddeutschen Immobilien-Union GmbH unterstützt seit vielen Jahren den 1999 von Barbara und Michael Greis und dem heute in Südafrika lebenden Ehepaar Maria und Manfred Engelmann gegründeten Verein. Dieser unterstützt in Südafrika in der Region Kapstadt mehrere soziale Projekte, in denen vor allem die Hilfe zur Selbsthilfe im Vordergrund steht.

Schülerpatenschaft für 360 Euro

Im vergangenen Jahr hat Kiefing Südafrika besucht und sich die Hilfsprojekte angeschaut – und war vor allem vom Ansatz der Hilfe zur Selbsthilfe angetan: „Das außerordentliche Engagement der Menschen vor Ort hat mich beeindruckt. Wir kommen aus einer Region und einem Land, welche uns viele Möglichkeiten eröffnen. Davon möchte ich ein wenig zurückgeben.“ Aus diesem Grund hat er auch eine Patenschaft für einen Schüler der Crosspoint Academy übernommen. Für umgerechnet 360 Euro kann ein Kind ein Jahr lang die Schule besuchen.

Bildung für Kinder aus den Townships

Rund 130 Schüler aus ärmlichen oder zerrütteten Familienverhältnissen besuchen die Schule. Im Jahr 2000 war auf einem ehemaligen Farmgelände von Bubbles Strangman die Einrichtung „Immanuel‘s Haven“ gegründet worden, um Pflegekinder aus schwierigen Verhältnissen zu versorgen. Angegliedert wurde auch eine Schule, um den Kindern der umliegenden Townships Zugang zu Bildung zu ermöglichen.

Gelände verkauft

Heutiger Leiter der Schule ist Chris Badenhorst, die registrierte Non-Profit-Organisation „Crosspoint Foundation“ ist neuer Träger der Privatschule, an der staatlich geprüfte Lehrer Kinder von der Vorschule bis zur Klasse 7 unterrichten. „Damit legt die Crosspoint Academy den Grundstein für die weitere schulische und berufliche Ausbildung der Kinder“, erklärte Barbara Greis in einem Gespräch mit unserer Redaktion. Nun ist allerdings das Gelände, auf dem sich die Schule befindet, verkauft worden.

Neues Schulgelände gesucht

„Ein Jahr lang kann nun in einem Nachbarort ein Gebäude für den Unterricht genutzt werden. Es soll aber so schnell wie möglich versucht werden, ein neues Gelände für die Schule zu kaufen“, erklärte Greis. Benötigt wird dafür ein rund 10.000 bis 12.000 Quadratmeter großes Gelände. Der Preis je Quadratmeter liegt bei umgerechnet rund 100 Euro. Neue Gebäude müssten zunächst nicht errichtet werden: Zwölf Klassen- und ein WC-Container vom ehemaligen Gelände sind abgebaut und eingelagert worden. Diese können weiter genutzt werden.

Keine staatlichen Zuschüsse

Staatliche Zuschüsse gibt es für den Grundstückskauf nicht, da es eine Privatschule ist. „Die Lehrer und Schüler werben aber auch vor Ort Spenden ein“, erklärte Greis. Rund 60.000 Euro hat inzwischen „project: help“ eingesammelt – rund 20.000 Euro kommen von einem früheren „Help“-Konto der inzwischen aufgelösten Organisation German Doctors; es gab eine Großspende über 25.000 Euro, zwei Spenden zu je 5000 Euro sowie mehrere kleinere Zuwendungen. „Es würde mich freuen, wenn, wie in der Vergangenheit, noch mehr Menschen aus der Region dieses Projekt unterstützen würden“, warb Kiefing.