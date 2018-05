Lingen. Mit frenetischem Beifall hat das Team des Theaterpädagogischen Zentrums (TPZ) auf die Entscheidung reagiert, Nils Hanraets zum neuen Leiter der Einrichtung zu machen. Hanraets ist Nachfolger von Harald Volker Sommer, der bis Dezember 2017 im Amt war.

Das gesamte Team des TPZ war im Atrium des Professorenhauses zusammengekommen, als Hermann Bröring, Präsident der Emsländischen Landschaft, die Entscheidung des Präsidiums verkündete. „Es war ja keine ganz große Überraschung mehr“, sagte Bröring. Umso mehr erstaunte ihn der große Beifall, mit die Truppe ihre Zustimmung signalisierte. „Nils Hanraets ist bereits seit 2010 im Leitungsteam und kennt das TPZ wie kein anderer. Er kennt die Anforderungen und weiß, wie diese sich verändern“, führte Bröring weiter aus. Außerdem habe Hanraets bereits von Ende 2013 bis Mai 2014 wegen der Erkrankung des damaligen Leiters Tom Kraus kommissarisch die Geschäfte geführt. In diese Zeit seien auch die Vorbereitungen für das Weltkindertheater-Fest (WKT) gefallen, das er „hervorragend“ gemanagt habe. Jetzt stehe schon das nächste WKT an und die Erwartungshaltung sei wiederum sehr hoch. Bröring ist jedoch zuversichtlich, dass es ein Fest der Begegnung, der Kommunikation und der Völkerverständigung mit großer Außenwirkung werde.

Beirat einrichten

„Ich glaube an die Weiterentwicklung des TPZ mit Nils Hanraets an der Spitze“, fuhr Bröring fort und berichtete, dass ein Programmbeirat eingerichtet werden solle. „Wenn eine kulturelle Einrichtung weit über 30 Jahre wirkt, ist es gut, wenn ein kleines, kompetentes Gremium einen Blick von außen auf das Geschehen hat, im Dialog mit der TPZ-Mannschaft“, begründete der Präsident. Das sollten nach Auffassung des Präsidiums acht bis zehn Personen aus dem kulturellen Bereich sein, der auch bis nach Papenburg und in die Grafschaft reichen sollte. Denn das TPZ wolle künftig auch noch weiter über die Stadtgrenzen hinaus präsent sein.

In der Region etablieren

Die Einrichtung weiter in der Region zu etablieren gehöre zu den „Aufträgen“, die die Emsländische Landschaft an Hanraets richtet. Weiterhin hoffe man auf eine noch engere Verzahnung mit der Hochschule am Campus Lingen. „Jeder der bisherigen Leiter hat hier Schwerpunkte gesetzt, die das Haus weitergebracht haben“, sagte Bröring. Jetzt sei es an Hanraets auch seine Spuren zu hinterlassen.

Haus öffnen

Nils Hanraets ist in der Grafschaft aufgewachsen und hat 1997 in Uelsen Abitur gemacht, ehe er nach einem Zivildienst in Lingen Theaterpädagogik studiert hat. Seit März 2008 ist er bei TPZ fest angestellt und betreut zurzeit noch den Bereich Theater. „Ich freue mich auf die neuen Herausforderungen, für die ich auch schon verschiedene Ideen entwickelt habe. Vor allem möchte ich das Haus noch weiter öffnen und zu einem Ort der Begegnung für alle machen,“ erklärte der Theaterpädagoge. Doch zunächst habe das WKT Vorrang.