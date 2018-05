Lingen. Hermann Reekers ist nun zum Obermeister der Elektro-Innung Lingen gewählt worden. Dies geht aus einer Mitteilung zur Jahreshauptversammlung der Innung hervor. Der Lünner hat damit die Nachfolge von Bernhard Jacobs aus Beesten angetreten.

Rund 24 Jahre war Jacobs ehrenamtlich in verschiedenen Gremien der Innung tätig, davon mehr als 16 Jahre als Obermeister, heißt es in der Mitteilung weiter. Zum neuen stellvertretenden Obermeister und Lehrlingswart ist Robert Böhme aus Lingen gewählt worden. Als Beisitzer im Vorstand fungieren zukünftig: Stefan Evering (Emsbüren), Franz Fehren (Lingen), Raymond Gast (Freren), Johannes Speckmann (Freren) und Friedhelm Talle (Lingen).

Ergänzungen für die Ausbilung

Weiterer Schwerpunkt der Versammlung war ein Vortrag zum Thema „Digitales Lernen“. Andreas Eißner und Norbert Freymuth vom Bundestechnologiezentrum für Elektro- und Informationstechnik (BFE) in Oldenburg stellten ein neues E-Learning-Programm für Auszubildende vor. Mithilfe von Sprechtexten, Simulationen und Videos würden sich dabei Lernbereiche aus verschiedenen Ausbildungsschwerpunkten darstellen lassen. Via Laptop oder Smartphone sei so eine Ergänzung der praktischen und theoretischen Ausbildung zum Elektroniker möglich. In Abstimmung mit der Berufsbildenden Schule, habe die Innung festgelegt, den Einsatz der E-Learning-Programme zu prüfen.

Stabile Ausbildungsplatzsituation

Aus dem Prüfungswesen berichtete zudem Robert Böhme von einer „stabilen Ausbildungsplatzsituation“. Hätten 2018 elf Elektroniker und neun Informationstechniker an der Gesellenprüfung teilgenommen, seien es für 2019 insgesamt 21 Prüflinge, wird Böhme zitiert.

Im Rahmen der Nachwuchswerbung sei außerdem beschlossen worden, dass sich die Elektro-Innung erneut an der Berufsinformationsbörse (BIB) beteilige.