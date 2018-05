mela Bawinkel. Ab nach Schottland: Rund 4000 Kilometer werden Philipp Barenkamp und Stefan Kuper als Team „Emsgineering“ bei der „Knights of the Island“-Rallye 2018 fahren und dabei noch Gutes tun.

Der Plan, bei einer wohltätigen Rallye für Old- und Youngtimer mitzufahren, bestand bei den beiden Ingenieuren schon seit einigen Jahren. „Doch bisher hat es einfach zeitlich nie gepasst“, erzählt Barenkamp. Dass es nun die „Knights of the Island“ wurde, war ein spontaner Entschluss, fährt er fort: „Eigentlich wollten wir eine Ostseeroute fahren, welche jedoch doppelt so weit gewesen wäre.“ Also entschieden die beiden sich, erst einmal mit der kürzeren Route von Brüssel nach Edinburgh anzufangen und zu hoffen, dass es nicht die letzte Rallye sein wird. Mit ihrem Teamnamen „Emsgineering“ vereinen sie dabei ihre Heimat, das Emsland, und ihre Leidenschaft zum Beruf „Engineering“.

Ein Abenteuer in Großbritannien

„Besonders freuen wir uns auf die Landschaft, durch die wir fahren werden“, sagt Kuper, der sich besonders auf Loch Ness freut. Bislang haben sie die beiden Überfahrten mit der Fähre gebucht, „was dazwischen passieren wird, steht in den Sternen“. Barenkamp ergänzt: „Es wird ein Abenteuer, so ganz ohne GPS und beispielsweise Autobahnen zu fahren.“ Denn die sind bei dieser Rallye nicht erlaubt. Ihren hoffentlich treuen Weggefährte haben sie Walter genannt: ein Audi Coupé GT von 1987. Angelehnt ist der Name an Rallye-Weltmeister Walter Röhrl, der ein ähnliches Auto fuhr.

Viele Extras auf dem Auto

Autos waren für die beiden schon immer ein Thema und so haben sie in den vergangenen Wochen viel an Walter herumgeschraubt und dabei auch die ein oder andere technische Raffinesse angebaut: So können sie beispielsweise in Großbritannien ihr Zelt im Licht eines zusätzlichen Scheinwerfers aufbauen, haben einen extra Wassertank auf dem Dach montiert und auch zwei Halter für die Lingener und Emslandfahne.

Fahren für den guten Zweck

„Das Schöne ist, dass wir eben nicht einfach nur durch England und Schottland fahren, sondern dass wir dabei auch noch etwas Gutes bezwecken können“, meint Barenkamp. Da es sich bei „Knights of the Island“ um eine Rallye für den guten Zweck handelt, haben die zwei bis drei Fahrer der 60 Teams die Möglichkeit, eine wohltätige Organisation ihrer Wahl zu unterstützen.

Die Wahl der Emsländer fiel sehr schnell auf die Lingener Beratungsstelle Logo des Kinderschutzbundes. „Uns ist es wichtig, eine lokale Organisation zu unterstützen“, sagt Barenkamp. Ihr erstes Ziel lag bei einer Spendesumme in Höhe von 1000 Euro. Doch schon jetzt hätten sie mehr als 3000 Euro gesammelt. „Enden wird die Spendenaktion auch erst, wenn die Rallye vorbei ist“, erklärt Barenkamp.

Start am 12. Mai

Die Rallye startet am 12. Mai in Brüssel und endet am 21. Mai in Edinburgh. Viel Arbeit haben Barenkamp und Kuper in die Vorbereitung gesteckt – und können es kaum abwarten, dass es endlich los geht.

