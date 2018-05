Lingen. Erstmals finden die Landesmeisterschaften im Poetry-Slam für die Bundesländer Niedersachsen und Bremen in Lingen statt. Zu dem Wettbewerb, der zum achten Mal ausgetragen wird, werden die Slam-Poeten am 26. und 27. Oktober erwartet.

Die landesweit 27 besten Künstlerinnen und Künstler der Slam-Szene treten zunächst in drei Vorrunden (Halbfinals) gegeneinander an. Neun von ihnen werden es ins große Finale im Theater an der Wilhelmshöhe schaffen. Meister kann jedoch nur einer werden. Wer das wird? Das entscheidet das Publikum.

Finale im Theater an der Wilhelmshöhe

Die Halbfinals werden am 26. Oktober um 2o und um 22 Uhr im Alten Schlachthof sowie um 20 Uhr im Professorenhaus ausgetragen. Das Finale beginnt am Samstag, 27. Oktober, um 20 Uhr im Theater an der Wilhelmshöhe. Der Vorverkauf (Halbfinale 8 Euro/Finale 13 Euro) hat bereits begonnen. Tickets können auf Lingen.de oder im LWT, Neue Straße 3, Tel. 05 91/91 44-144, erworben werden.

Mehr Informationen zur Meisterschaft finden Interessierte unter: www.poetry-slam-niedersachsen-und-bremen.de/ oder auf Facebook unter www.facebook.com/radioactiveslam.