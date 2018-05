Wietmarschen. Die Autobahnpolizei Lingen hat am Samstagabend einen offenbar alkoholisierten Radfahrer aus dem Verkehr gezogen, der am Samstagabend auf der A31 bei Wietmarschen unterwegs war.

Als die Beamten ihn auf dem Seitenstreifen anhielten, stürzte der 30-Jährige vom Fahrrad, wobei er sich leicht verletzte. Wie die Polizei weiter mitteilte, wollte der Mann offenbar nach Rheine fahren. Weil er sich in der Gegend aber nicht auskannte, wollte er den direkten Weg über die Autobahn nehmen. Der Gefahr, in der er sich befand, schien er sich nicht bewusst zu sein. Da Fahrräder auf der Autobahn aber nichts zu suchen haben, musste der 30-Jährige seine Fahrt als Beifahrer im Streifenwagen bis zur Wache der Autobahnpolizei in Wietmarschen-Lohne fortsetzen, von wo er später abgeholt wurde, um nach Rheine zu gelangen.

