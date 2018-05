Lingen. Zwei Helfer und eine Helferin wurden nach der entsprechenden Ausbildung jetzt in den aktiven Dienst des THW-Ortsverbandes Lingen aufgenommen. Unter ihnen ist auch der 21-jährige Iraker Taif Al-Nidawi.

Ein Jahr dauerte die Grundausbildung zur Vorbereitung auf die schriftliche und praktische Prüfung von Katharina Klein, Marcel Deppermann und Taif Al-Nidawi sowie weiteren Helfern aus anderen Ortsverbänden. Koordiniert wurde die Grundausbildungsgruppe von der Ausbildungsbeauftragten Nina Abeln mit Unterstützung von Bastian Meß, Matthias Schmackers und Henning Varelmann aus dem technischen Zug.

Viele Themen behandelt

Themen wie der Aufbau des Zivil- und Katastrophenschutzes beim THW, Einsatzgrundlagen und die Arbeitssicherheit gehörten ebenso dazu wie Arbeiten mit Leinen, Drahtseilen, Ketten, Spanngurten und Leitern. Die Handhabung des technischen Gerätes, sicheres Arbeiten am und auf dem Wasser, Bewegen von Lasten sowie das grundlegende Verhalten im Einsatz waren weiterhin Themen der Ausbildung.

Iraker „möchte etwas zurückgeben“

Der 21-jährige Iraker Taif Al-Nidawi ist seit zwei Jahren Mitglied des THW Lingen. Er war vor dem Krieg geflohen und hatte nach einer Odyssee durch sieben Länder den Weg nach Deutschland gefunden. Er sprach kein Deutsch und nur gebrochen englisch. „Mir haben so viele Menschen geholfen und ich wollte jetzt etwas zurückgeben“, erklärte Taif seinen Eintritt in das THW in mittlerweile gutem Deutsch.

Sehr gut integriert

„Er hat sich sehr gut integriert und ist uns ein guter Kamerad geworden“, freute sich Zugführer Norbert Kalmer. „Wir sind froh, dass er den Weg zu uns gefunden hat“, ergänzte er. Kalmer überreichte nach bestandener Prüfung in einer kleinen Feierstunde Katharina Klein, Marcel Deppermann und Taif Al-Nidawi das Dienststellungszeichen. „Jetzt könnt ihr offiziell im aktiven Dienst eure Arbeit in den Gruppen verrichten und bei Einsätzen der Bevölkerung helfen“, beglückwünschte Kalmer die drei neuen Mitglieder.