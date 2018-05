jleh Lingen. Wegen Betruges und vorsätzlicher Täuschung hat sich am Freitag , 4. Mai 2018, ein 32-jähriger Mann aus Lingen vor dem Landgericht Osnabrück verantworten müssen. Er hat gestanden, das Jobcenter der Stadt Lingen um mehr als 2000 Euro betrogen zu haben. Ihn erwartet nun eine Haftstrafe von sechs Monaten.

Am 31. Januar 2017 hat der Angeklagte – zu dieser Zeit arbeitssuchend – einen Antrag zur Grundsicherung im Jobcenter gestellt. Auf die in dem Formular gestellte Frage, ob er in einer stationären Einrichtung wie einem Krankenhaus oder einer Justizvollzugsanstalt untergebracht ist, antwortete der Angeklagte mit „Nein“. Zu diesem Zeitpunkt wusste er jedoch bereits, dass er bald eine Haftstrafe antreten musste: Er hatte Widerstand gegen Polizisten geleistet, als diese wegen häuslicher Gewalt eingeschritten waren.

Angeklagter schien unglaubwürdig

Nach dem Antrag beim Jobcenter sind dem Angeklagten monatlich 676,50 Euro überwiesen worden. Er teilte dem Jobcenter jedoch nicht mit, dass er im Gefängnis saß. Der Angeklagte beteuerte vor dem Amtsgericht Lingen, er habe erst später von den Einzahlungen auf sein Konto erfahren. Dies erschien dem Amtsgericht unglaubwürdig: Es verurteilte ihn wegen Betruges zu einer Freiheitsstrafe von sechs Monaten. Der 32-Jährige und sein Verteidiger legten daraufhin Berufung ein.

Mehrfach verurteilt

Der seit 2011 in Deutschland lebende Mann ist kein unbeschriebenes Blatt: Mehrere Körperverletzungen und Diebstähle stehen unter anderem in seinem Vorstrafenregister. Allein binnen vier Jahren war der 32-Jährige zehn Mal in verschiedenen Städten verurteilt worden. Der Mann missachtete Bewährungsauflagen, leistete soziale Arbeitsstunden nicht ab und trat auch eine Haftstrafe nicht an.

Berufung zurückgezogen

Er habe Fehler gemacht, gestand der 32-Jährige vor dem Landgericht ein. Laut seiner Aussage sind diese auf ein früheres Alkoholproblem zurückzuführen. Diese Begründung genügte dem Richter nicht: Sie rechtfertige keinen Betrug. Bemühungen sah das Landgericht hingegen bezüglich der Rückzahlungen an die Stadt: Er zahlte bislang 150 Euro zurück. Auch weiterhin wolle er monatlich zurückzahlen, sagte der Angeklagte, der seit April auch eine Arbeitsstelle hat.

Nach Absprache mit seinem Mandanten zog der Verteidiger die Berufung zurück.