Lingen. Oberbürgermeister Dieter Krone hat die Lingener Maikirmes 2018 offiziell eröffnet. Den Besuchern wünschte er viele schöne Stunden, den Schaustellern viel Erfolg.

Beste Voraussetzungen dafür sah Krone in dem „traumhaften Wetter“, das in den nächsten Tagen sogar noch besser werden solle. „Schöner kann eine Kirmes nicht sein“, schwärmte das Stadtoberhaupt angesichts der rund 60 Schausteller, die ihre kleinen und großen Attraktionen auf dem Festplatz an der Lindenstraße hinter der Emslandarena aufgebaut haben.

Größte Kirmes in der Region

Bernhard Kracke, Chef des Schaustellerverbandes Weser-Ems, erklärte, die Lingener Kirmes sei wegen der zehn großen Fahrgeschäfte die größte Kirmes in der Region. Der Festplatz sei komplett von den Schaustellern gefüllt. „Sie, das Publikum, danken dies uns. Und deshalb soll es auch in Zukunft so bleiben“, kündigte Kracke an. Er dankte dem Lingener Marktmeister Carsten Schüer für dessen Untertützung. „Die Vorbereitungen für die Maikirmes haben schon im Dezember letzen Jahres begonnen“, sagte Kracke.

Dienstag Pöttemarkt

Die Kirmes ist am Freitag, 4. Mai, noch bis 23 Uhr geöffnet. Zum Abschluss des Familientages gibt es bei Einbruch der Dunkelheit ein großes Feuerwerk. Am Samstag , 5. Mai, hat die Kirmes von 14 bis 23 Uhr, am Sonntag und Montag von 14 bis 22 Uhr geöffnet. Am Dienstag folgt dann in der Lingener Innenstadt der traditionelle Pöttemarkt.