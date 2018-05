Auto gerät in Lingener Werkstatt in Brand MEC öffnen

Ein Brand in einer Autowerkstatt in Lingen hat am Freitag einen Großeinsatz der Feuerwehr ausgelöst. Foto: Hermann Bojer

Lingen. Zu einem Brand in einer Autowerkstatt an der Rheiner Straße in Lingen sind am Freitagnachmittag die Feuerwehren Lingen und Lingen-Bramsche gerufen worden. Verletzt wurde niemand.