vb/lj Lingen. Die Flexibilisierung der Einschulung hat im südlichen Emsland überwiegend nicht zu Problemen in den Kindertagesstätten geführt.

So hatten laut der Entscheidung der Großen Koalition im niedersächsischen Landtag Eltern der zwischen dem 1. Juli und dem 30. September sechs Jahre alt werdenden Kinder noch bis zum 1. Mai Zeit, mit einem formlosen Anschreiben ihr Kind noch ein weiteres Jahr von der Einschulung zurückstellen und weiter eine Kita besuchen zu lassen. Dies vor dem Hintergrund, dass die meisten Kindergärten im südlichen Emsland ausgelastet sind und trotz großer finanzieller Anstrengungen mit dem Kitaausbau und der Schaffung neuer Betreuungsplätze kaum noch hinterherkommen. (Weiterlesen: Flexible Einschulung verursacht Probleme in Samtgemeinde Spelle)

„Keine Probleme in Lingen“

Viele Kommunen hatten sich daher für einen früheren Stichtag eingesetzt, um besser planen und Kita-Plätze schneller vergeben zu können. „Das würde unsere Planungen vereinfachen und Eltern hätten auch früher Sicherheit beim gewünschten Krippen- oder Kita-Platz“, hatte Lingens Erster Stadtrat Stefan Altmeppen Anfang März auf Nachfrage unserer Redaktion erklärt. Die Kommunalverbände hatten sich im Parlament mit der Forderung eines Stichtags 1. Februar aber nicht durchsetzen können.

Die befürchteten Probleme sind nun in Lingen aber nicht eingetreten. So erklärte eine Sprecherin der Stadt auf Nachfrage: „In Lingen werden acht Kinder, die eingeschult werden könnten, aufgrund der Neuregelung weiter eine Kita besuchen.“ Das führe in der Stadt bei der Bereitstellung von Kitaplätzen zu „keinen Problemen“.

Generell eine erhöhte Nachfrage nach Krippenplätzen

In der Samtgemeinde Lengerich haben nach Angaben der Verwaltung keine Eltern beantragt, dass ihr Kind weiter in der Kita verbleiben soll. Und in der Samtgemeinde Freren haben laut Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz die Eltern von zwei Kindern von der Zurückstellung zur Einschulung Gebrauch gemacht. Die längere Betreuung, die diese zwei Kinder in der Kita benötigen, beeinträchtigten die Kita-Planungen nicht. „Da wird sich in nächster Zeit eher die erhöhte Nachfrage im Krippenbereich bemerkbar machen“,ergänzte der Verwaltungschef.

„Alle Kinder in Emsbüren erhalten Kindergartenplatz“

Nach Angaben des Emsbürener Bürgermeisters Bernhard Overberg gab es zwar vereinzelte Anfragen in der Gemeinde und einige Eltern nehmen die neue Regelung auch in Anspruch. „Es konnte aber allen Kindern ein Kindergartenplatz zur Verfügung gestellt werden“, versicherte der Bürgermeister.

In Salzbergen sind keine Erklärungen eingegangen

Andreas Kaiser, Bürgermeister von Salzbergen, teilte mit, dass in den beiden Grundschulen in Salzbergen bis zum 1. Mai keine Erklärungen für Rückstellungen vom Schulbesuch für das kommende Schuljahr eingegangen sind. „Es können alle angemeldeten Kinder untergebracht werden“, freute sich der Verwaltungschef.

Gemeinde Wietmarschen rechnet mit weiteren Anmeldungen

In der Gemeinde Wietmarschen machen insgesamt neun Eltern von dem Wahlrecht gebraucht und belassen diese Kinder ein weiteres Jahr in den Kitas. Dazu erklärte Clemens Borker, der in der Gemeindeverwaltung für Schulen und Kindergärten zuständig ist: „Nach den jetzigen Anmeldezahlen können wir alle Regelkinder in den Kitas unterbringen. Da wir aber davon ausgehen müssen, dass noch nachträgliche Anmeldungen bei uns eingehen, können wir heute noch nicht abschließend sagen, ob wir alle Kinder im Sommer aufnehmen können.“