Osnabrück. Anfang 2017 hat ein 52-jähriger Mann in Lingen nach einem Streit auf seine schwangere 27-jährige Lebensgefährtin eingestochen. Die Staatsanwältin fordert fünfeinhalb Jahre Haft, der Verteidiger hält hingegen eine deutlich geringere Bewährungsstrafe für angemessen. Am 8. Mai wird vor dem Landgericht Osnabrück das Urteil erwartet.

2014 lernte sich das einer nahöstlichen Religionsgemeinschaft angehörende Paar über Freunde kennen, zwei Jahre später war die Frau mithilfe von Schleusern aus Russland nach Deutschland eingereist und kurz vor Weihnachten mit ihrem Sohn aus erster Ehe in die Wohnung des Angeklagten in Lingen gezogen. Damit galten sie im Selbstverständnis ihrer Religion als Mann und Frau.

Missverständnis führt zur Eskalation

Ursache für das Geschehen am Tatabend am 21. März 2017 war das Bemühen des Mannes, den Aufenthaltsstatus der Frau zu klären. Mithilfe einer Rechtsanwältin sollte die Frau im Aufnahmelager in Bramsche einen entsprechenden Antrag stellen. Der deutschen Sprache nicht mächtig hatte sie dies missverstanden, sodass es in der Wohnung des Bruders im Beisein weiterer Personen zum Streit gekommen war. Die bereits schwangere Frau weigerte sich, ins Aufnahmelager zu fahren. Stattdessen äußerte sie, zurück nach Russland gehen zu wollen. Daraufhin hatte der Angeklagte ihr vorgeworfen, dass dies von Anfang an ihr Plan gewesen sei und forderte die 8.000 Euro zurück, mit denen die Schleuser bezahlt worden waren.

18 Zentimeter lange Klinge

Völlig aufgebracht holte er in der Küche ein Messer mit einer 18 Zentimeter langen Klinge und stach damit im Wohnzimmer auf die 27-Jährige ein. Ein Stich ging durch ihren Unterarm, ein weiterer hatte die Bauchdecke der Schwangeren verletzt. Versuchter Totschlag, gefährliche Körperverletzung und versuchter Schwangerschaftsabbruch lauteten daher die Vorwürfe. Die Staatsanwältin forderte eine Haftzeit von fünf Jahren und sechs Monaten. Sie hält den Angeklagten für gewalttätig und stützt sich darin auch auf Geschehnisse während seiner ersten Ehe, die vor einigen Jahren in die Brüche gegangen war. Mehrfach soll seine damalige Frau mit den drei gemeinsamen Kindern vor ihm ins Frauenhaus geflüchtet sein, noch heute besitzt er kein Umgangsrecht für die Kinder.

Die Staatsanwältin vermutete, dass der Angeklagte jetzt aus verletztem Stolz auf seine neue Lebenspartnerin einstach. Sie hält seine wiederholt gemachten Beteuerungen, „was geschehen ist, schmerzt mich“, für unaufrichtig. Ebenso wie die ins Feld geführte Zustimmung für einen Täter-Opfer-Ausgleich – als Teilzeitkraft verdiene er kaum genug für sein eigenes Leben und könne daher keine finanzielle Wiedergutmachung leisten.

Verteidiger: Schrecklicher Einzelfall

Der Verteidiger sieht das Geschehen als „schrecklichen Einzelfall“ und folgert daraus eine gefährliche Körperverletzung in einem minder schweren Fall. Der Angeklagte sei nicht vorbestraft und habe eine günstige Sozialprognose. Er beantragte eine zur Bewährung auszusetzende Haft von einem Jahr und zehn Monaten. Das Urteil wird am 8. Mai 2018 erwartet.