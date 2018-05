Lingen Zur konstituierenden Sitzung ist der neue Vorstand des CDU-Kreisverbandes Lingen zusammengekommen. Dieser war beim Kreisparteitag im März gewählt worden.

Einstimmig votierten die Vorstandsmitglieder einer CDU-Mitteilung zufolge dafür, Kreisrat Marc-André Burgdorf als CDU-Kandidaten für das Amt des Landrats zu unterstützen. „Sowohl fachlich, als auch menschlich bieten wir der emsländischen Wählerschaft damit eine ausgezeichnete Nachfolge für Landrat Reinhard Winter“, wird der Kreisvorsitzende Christian Fühner zitiert.

Erst Mitgliedergewinnung, dann Wahlen

Aus der CDU-Mitteilung geht zudem, dass der Fokus in diesem Jahr auf der Mitgliedergewinnung liege, ehe es 2019 wieder Wahlen gebe. Neben der Europa- und Landratswahl am 26. Mai 2019 stehen auch die Wahlen der hauptamtlichen Bürgermeister in der Samtgemeinde Spelle und der Gemeinde Salzbergen an.

Erweiterung des Vorstandes

Zudem haben die Christdemokraten ihren Vorstand um kooptierte Mitglieder erweitert: Bundestagsabgeordneter Albert Stegemann, Europaabgeordneter Jens Gieseke, stellvertretende Landrat Klaus Prekel, Marcus Drees (CDA), Gundula Zieschang (EAK), Martha Laarmann (Frauen-Union), Wolfgang Paus (MIT), Leon Daum (Schüler-Union), Johannes Ripperda (Senioren-Union), Landesvorstandsmitglied Markus Silies, Erster Kreisrat Martin Gerenkamp, Frerens Samtgemeindebürgermeister Godehard Ritz sowie CDU-Kreisgeschäftsführer Björn Roth.