pm Rheine. Im ersten Jahr gibt es nunmehr die Waldorfschule in Rheine. Auch Eltern aus dem südlichen Emsland entdecken nun diese alternative Schulform für ihre Kinder.

Jonathan Hofstee aus Emsbüren besucht die zweite Klasse der Freien Waldorfschule Rheine. „Jonathan war im Waldorfkindergarten schon so glücklich, deshalb haben wir uns für die Waldorfschule entschieden“, erzählt seine Mutter Andrea Hofstee. Dennoch hat der Zweitklässler zunächst die Grundschule in Emsbüren besucht. Im Schuljahr 2016/17 gab es die Waldorfschule in Rheine nämlich noch gar nicht.

Waldorfkindergarten seit 30 Jahren

„Wir unterrichten seit dem laufenden Schuljahr die ersten Kinder hier“, erklärt Sabrina Göbel. Sie ist die Vertreterin des Trägervereinsvorstands und gehört zu den Gründungsmitgliedern der Schule. Den Kindern erteilt sie Musikunterricht.

Der Waldorfkindergarten in Rheine bestehe seit etwa 30 Jahren, und genauso alt sei auch der Wunsch vieler Eltern, ihre Kinder bei der Einschulung auf eine Waldorfschule zu schicken, blickt Göbel zurück. „Es gab mindestens fünf Elterninitiativen für die Gründung einer Waldorfschule, aber es scheiterte immer an etwas anderem“, führt sie aus. Die Lehrer benötigen eine spezielle pädagogische Vorbildung, und natürlich müssen auch äußere Bedingungen wie Räume stimmen. Auch der Bund der Freien Waldorfschulen hat Auflagen für den Betrieb einer Schule unter seiner Flagge: Es musste eine Patenschule gefunden werden, und die Einstellung eines sehr erfahrenen Waldorfpädagogen war Bedingung.

Den hat der Gründungskreis mit Frans Veenstra gefunden. Der Niederländer aus Zutphen in der Provinz Gelderland ist derzeit Klassenlehrer für sämtliche 23 Schüler, die in den Doppelklassen eins und zwei sowie drei und vier jeweils gemeinsam unterrichtet werden.

Lernen in Epochen

Die 16 Schüler der Klasse drei und vier hatten zuletzt das Thema Berufe. Drei Wochen befassten sie sich im „Hauptunterricht“ täglich zwei Stunden damit. Epoche wird dies genannt; diese steht im Kontrast zum stundenweisen Unterricht in unterschiedlichen Fächern an normalen Schulen. Nach dem „Hauptunterricht“ folgen für die Waldorfschüler Fächer wie Musik, Handarbeiten oder auch Eurythmie.

Letzteres ist eine weitere Besonderheit: Die Silbe eu bedeute so viel wie „wohl“, „rythmie“ stehe für Bewegung; Eurythmie könne also mit „Wohl-Bewegung“ erklärt werden, erläutert Göbel. Die beiden Pädagogen läuten ihre Schüler mit Glocken zum Unterricht. Die Musiklehrerin gibt jedem Kind die Hand beim Betreten des Klassenzimmers. Heute wird getrommelt. „Wir üben für den Tag des offenen Unterrichts am Sonnabend“, betont Göbel und fordert ihre sechs Schüler auf: „Jeder soll jetzt mal seinen Namen trommeln.“

Anzeige Anzeige

Ganzheitliches Lernen „mit Kopf, Herz und Hand“, atmender Unterricht („die Schüler sollen zuerst in ihre Kraft kommen und dann wieder zur Ruhe“) und bildhafter Unterricht (beispielsweise das Erlernen von Buchstaben und Zahlen durch Bilder) gehören ebenso zur Waldorfpädagogik.

Leichterer Zugang

Ein Grund für Familie Hofstee, dass nicht nur Jonathan, sondern im kommenden Schuljahr auch sein Bruder Lennart auf die Schule in Rheine gehen wird. „Sie sollen so einen leichteren Zugang in die Welt der Zahlen und Buchstaben bekommen“, begründet Andrea Hofstee.

Dass sich die Eltern sehr für die Schule engagieren, gehört zum Konzept. „Die Eltern engagieren sich im Gartenkreis, im Festkreis oder im Kreis für Öffentlichkeitsarbeit“, beschreibt Göbel. Wer sich für eine Aufnahme an der Schule interessiere, werde zu einem Unterrichtsbesuch eingeladen. Das Kind und die Eltern sollen die Waldorfschule kennenlernen.

Nach dieser „pädagogischen Aufnahme“ würden die Eltern zum Finanzkreis geschickt. Etwa 87 Prozent der Schulkosten werden staatlich getragen. Die restlichen 13 Prozent müssen die Eltern nach dem Solidarprinzip aufbringen. Durchschnittlich laufe dies auf 160 Euro pro Monat hinaus, aber „uns ist wichtig, dass wir eine Schule für alle sind. Wer nicht so viel hat, muss auch weniger zahlen“, unterstreicht die Vertreterin des Trägervereinsvorstands.

Für die Zukunft hat der Trägerverein viele Pläne. Ab dem Schuljahr 2018/19 sollen Fünftklässler unterrichtet werden. Alle mittleren staatlichen Schulabschlüsse sollen erreicht werden, und ebenso ist geplant, eine Abiturklasse einzurichten. Da die Hauptschule im Gebäude an der Meisenstraße 30 zum Ende dieses Schuljahres den Betrieb einstellt, hat die Waldorfschule die Möglichkeit, in die frei werdenden Räume hineinzuwachsen. Ebenso plane der Waldorfkindergarten in Rheine-Catenhorn hier eine zweite Gruppe für die Kinder unter drei Jahren.

Bald Lehrer aus Lingen

Jonathan Hofstee aus Emsbüren wird ab dem nächsten Schuljahr nicht mehr der einzige Emsländer an der nordrhein-westfälischen Schule sein: Neben seinem jüngeren Bruder ist bereits ein Kind aus Spelle angemeldet. Außerdem wird im nächsten Schuljahr ein Lehrerehepaar aus Lingen beginnen: Silvia und Matthias Stover seien beide erfahrene Waldorflehrer, freut sich Göbel auf die Verstärkung.