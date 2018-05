Narjes-Park

Der Park ist nach der Fabrikanten- und Bankiersfamilie Narjes benannt, die im 19. Jahrhundert das an der Ecke Marienstraße/Lookenstraße stehende Drostenhaus erworben hatte. Das Haus wurde 1646 von einem niederländischen Adligen erbaut und 1945 bei den letzten Kämpfen um Lingen im Zweiten Weltkrieg zerstört. Hinter diesem Haus befanden sich ein Hof, eine Scheune und ein großer Garten, der sich bis zum Bereich der Poststraße erstreckte. In diesem Narjes-Park fanden in den 1920er- und 30er-Jahren häufiger größere Feste statt.