wrog Lingen. Seit Ende August 2016 hat die Brandmeldeanlage der Lingener Emslandhallen zehnmal grundlos einen Alarm ausgelöst, zuletzt während der Rassehundeschau am Sonntag , 29. April 2018 . Wie es zu den Fehlalarmen kommt, ist laut der Stadt Lingen noch nicht geklärt.

„Ich stand gerade bei einer Vorführung der Rettungshundestaffel, als der Sirenenton aufheulte“, sagt eine Besucherin der Rassehundeschau im Gespräch mit unserer Redaktion. Also habe sie im ersten Moment gedacht, dass der Alarm Bestandteil der Rettungshunde-Vorführung gewesen sei. „Durch die mehrmals wiederholte Lautsprecheransage war mir aber schnell klar, dass der Alarm echt ist“, schildert die Frau das Erlebte. Der Aufforderung, die Emslandhallen zu räumen, seien die Besucher sowie die Aussteller mit ihren Hunden schnell und diszipliniert nachgekommen. „Es gab keinen Stau an den Ausgängen“, betont die Besucherin.

Das erste Mal während einer Veranstaltung

Florian Krebs, Geschäftsführer des Eigenbetriebs Emslandhallen, bezeichnete den Zwischenfall als „ärgerlich“, war aber zugleich froh darüber, dass die Evakuierung so glatt verlaufen sei. „Es war das erste Mal, dass die Brandmeldeanlage während einer Veranstaltung ausgelöst hat“, erklärte Krebs. Für ihn stehe die Sicherheit an vorderster Stelle. „Lieber einen Alarm zu viel, als eine zu wenig“, betonte der Geschäftsführer der Emslandhallen.

Anlage 2016 neu eingebaut

Die Stadt Lingen äußerte sich zu den wiederholten Fehlalarmen auf Nachfrage unserer Redaktion wie folgt: „Die Brandmeldeanlage in den Emslandhallen wird regelmäßig gewartet. Erst im Jahr 2016 wurde eine komplett neue Anlage eingebaut. Trotz umfangreicher Wartung lösen seitdem jedoch einzelne Melder der Anlage ohne ersichtlichen Grund aus, sodass in den vergangenen Monaten Fehlalarme zu verzeichnen waren.“ Worauf diese Fehlalarme zurückzuführen seien, habe bislang nicht geklärt werden können. Alle Vorfälle seien sowohl der Firma, die die Anlage wartet, als auch der Herstellerfirma gemeldet worden. Ein Gutachter der Herstellerfirma habe die fehlerhaften Melder untersucht – bislang allerdings ohne Ergebnis. „Die Kosten für die durch die Fehlalarme ausgelösten Feuerwehreinsätze wurden der Herstellerfirma in Rechnung gestellt“, betont die Stadt Lingen in ihrer Stellungnahme. Der Stadtrat hatte am 26. Februar 2014 beschlossen, einen grundlosen Einsatz der Feuerwehr dem Verursacher pauschal mit 411 Euro in Rechnung zu stellen.

Klassische Fehlalarme vermeidbar

Es gibt in Lingen rund 80 bis 85 Brandmeldeanlagen (BMA), die auf die Rettungsleitstelle des Landkreises Emsland aufgeschaltet sind. Dies teilte Stadtbrandmeister Ralf Berndzen auf Nachfrage unserer Redaktion mit. Diese hätten im Jahr 2017 insgesamt 73 mal ausgelöst. „In 18 Fällen war dies berechtigt, auch wenn es nicht gebrannt hat“, sagte Berndzen. Dies sei beispielsweise der Fall, wenn Dampf beim Kochen oder Rauch aus einem Toaster den Alarm auslöse. „In solchen Fällen macht der Brandmelder genau das, was er soll.“ Ärgerlich für den Stadtbrandmeister und seine Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr waren die 55 klassischen Fehlalarme. „Entweder haben wir bei diesen keine Erkenntnisse über die Ursache oder die Auslösung erfolgte beispielsweise durch Staubentwicklung bei Bauarbeiten“, erläuterte Berndzen. „So etwas kann verhindert werden. Freiwillige müssen wegen vermeidbarer Einsätze ihren Arbeitsplatz verlassen oder Schlaf und Freizeit opfern“, klagte der Stadtbrandmeister. 2018 gab es laut Berndzen bislang 30 Einsätze wegen einer ausgelösten BMA – davon waren 26 klassische Fehleinsätze.