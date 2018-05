Lingen. Der Schachverein (SV) Lingen ist mit seiner Ersten Herrenmannschaft in die Zweite Bundesliga aufgestiegen. Dieser Erfolg gelang einem international besetzten Team.

Im achtköpfigen Stammteam der Ersten Herrenmannschaft des SV Lingen haben in der abgelaufenen Saision 2017/2018 mit den beiden Großmeistern (GM) Milos Perunovic und Danilo Milanovic sowie dem Internationalen Meister (IM) Mladen Milenkovic gleich drei Spieler, die zu ihren Partien aus Serbien anreisen mussten, gespielt. IM Radoslav Gajek, er studiert in Wien, und GM Aloyzas Kveinys aus Litauen gehören ebenfalls zu den „ersten Acht“ des Vereins. In Lingen wohnt aus dem Stammteam der Mannschaft lediglich GM Lev Gutman.

Kontakte über Vereinsmitglieder geknüpft

Mit diesen Spielern ist die Lingener Mannschaft in ihrer Spielklasse selbst an Positition Acht teilweise stärker besetzt gewesen, als einige Teams der Konkurrenz an Brett Nummer Eins. „Wir wollten unbedingt aufsteigen und mussten uns daher zu Saisonbeginn verstärken“, sagt Heiko Schlierf, Spielführer der ersten Herrenmannschaft des SV Lingen. Die Kontakte zu einigen der ausländischen Spieler seien über Vereinsmitglieder mit serbischen Wurzeln zustande gekommen. „Andere sind ehemaligen Schüler und Trainingspartner von Lev Gutman“, erklärt Schlierf. Für diese internationalen Spieler sei es Tagesgeschäft, zwischen ihren verschiedenen Turnieren für einen Verein anzutreten. „In der Summe leben die davon“, meint Schlierf.

Aufstieg ohne Punktverlust

Zu keinem Einsatz, obwohl als Nummer Zwei des Teams gemeldet, kam in der abgelaufenen Saison der Oberliga Nordwest GM Alon Greenfeld aus Isreal. Für ihn und die anderen Spieler, die nicht immer zu einem der neun Spieltage gegen Vereine aus Niedersachsen, Bremen und Hamburg anreisen konnten, sprangen einige der zehn gemeldeten Ersatzspieler ein – und dies mit Erfolg. Der Aufstieg in die Zweite Bundesliga gelang den Lingener ohne Punktverlust: 18:0 Punkte lautete die makellose Bilanz zum Ende der Saison.

Frauen dürfen im Schach auch bei den Herren am Brett sitzen

Unter diesen zehn Ersatzspielern sind auch die 17-jährige Hannah Möller und die nur ein Jahr ältere Frauen-Fidemeisterin (FM) Jovana Miljkovic. Seit sechs Monaten befindet sich die Serbin, die auch für den Schachclub Steinfurt in der Zweiten Frauen-Bundesliga antritt, zu einem einjährigen Gastaufenthalt in Lingen. Heißt es nicht Herrenmannschaft, in der die beiden jungen Damen gespielt haben? Vereinsvorsitzender Christian Möller erläutert eine Besonderheit im Schachsport: „Frauen dürfen sowohl in reinen Damenteams antreten als auch in Herrenmannschaften am Brett sitzen.“ Umgekehrt gelte dies natürlich nicht. Ende Oktober 2018 beginnt für die erste Herrenmannschaft des SV Lingen das Abenteuer Zweite Bundesliga. Die Lingener treten in der zehn Teams starken Staffel Nord der viergleisigen Liga an. „Die Mannschaft wird weiterhin international besetzt sein“, sagt Vereinsvorsitzender Möller. Dann gehe es auch – neben Mannschaften aus dem Gebiet der Oberliga – gegen Vereine aus Mecklenburg-Vorpommern, Berlin und Sachsen-Anhalt. In der weiten Anreise der internationalen Spieler sieht Möller kein Problem: „Wenn wir das frühzeitig planen, sind die Flüge oft billiger als jede Zugfahrt.“

Chance für den Nachwuchs

Wenn der eine oder andere aus der Startelf dann nicht zu einem der wiederum neun Spiele anreisen könne, solle erneut der Nachwuchs eine Chance bekommen. „Wir haben von der Zweiten Kreisklasse bis zur Zweiten Bundesliga mit unseren sechs Herrenteams nahezu alle Klassen besetzt. So können wir Jugendspieler immer dort einsetzen, wo sie weiterkommen und sich entwickeln können“, betont Möller. Stefan Kewe, Zweiter Vorsitzender des SV Lingen, liegt diese Jugendarbeit sehr am Herzen. „Wir haben von der U20 bis zur U10 fünf Jugendmannschaften gemeldet“, sagt Kewe, der an mehreren Lingener Schulen Schach-Arbeitsgemeinschaften und Projekte leitet. Auch dank ihm ist die Mitgliederzahl des Vereins von etwa 20 vor zehn Jahren auf aktuell 75, darunter sieben aktiv spielende Mädchen und Frauen, gestiegen. Die Frage nach dem Saisonziel in der Zweiten Bundesliga beantwortet Spielführer Schlierf zunächst mit der für einen Aufsteiger obligatorischen Antwort: „Nicht absteigen.“ Dann gibt er sich doch noch viel optimistischer: „Ein Platz im oberen Tabellendrittel ist realistisch.“

Weitere Informationen zum Schachverein Lingen gibt es beim Vorsitzenden Christian Möller unter Tel. 0591/1626815 oder auf www.sv-lingen.de.