Lingen. Anlässlich der jüngsten Jahreshauptversammlung der Friseur-Innung Lingen hat Obermeister Thorsten Dedert nun einen Scheck über 1742,24 Euro an die Elterninitiative Kinderkrebs Emsland, Grafschaft Bentheim und Umgebung überreicht. Dies teilte die Innung unserer Redaktion mit.

Wie in den Vorjahren hatte die Friseur-Innung ihre Mitgliedsbetriebe aufgerufen, in den Monaten Dezember und Januar eine speziell für diese Aktion angefertigte Sammeldose im Kundenbereich aufzustellen, um die Spendenaktion zu unterstützen, heißt es in der Mitteilung weiter. Birgit Nee-Schawe von der Elterninitiative Kinderkrebs erläuterte deren vielfältigen Aufgaben und Aktivitäten und bedankte sich für die großzügige Spende.

Schulung und Fahrt nach Düsseldorf als Höhepunkte

Im weiteren Verlauf der Versammlung folgten die Tätigkeitsberichte des Obermeisters Dedert und der Fachbeiratsleiterin Sonja Wübbels. Neben diversen handwerksübergreifenden Seminarveranstaltungen, sei die Tagesschulung „Volume-blow-dry“ hervorgehoben worden. Diese sei gemeinsam mit der Innung Meppen im Frühjahr beziehungsweise Sommer mit rund 100 Teilnehmern durchgeführt worden. Hinzu komme die Innungsfahrt zur Messe „Top Hair“ nach Düsseldorf als weiterer Höhepunkt.

Weiterhin erfolgte der Hinweis auf ein Tagesseminar am 11. Juni zum Thema „Schnitt und Styling – Trendhaarschnitt Damen 2018“.