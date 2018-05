Lingen. Passend zum fünften Geburtstag der Emslandarena, ist es gelungen, einen weiteren Weltstar auf die Lingener Bühne zu holen. Anastacia wird am 17. November 2018 hier auftreten.

Mit über 30 Millionen verkaufter Alben und 85 Platin Tonträger zählt die US- Amerikanerin mit der einzigartigen soulrockigen Stimme zu den absoluten Weltstars. Megahits wie „Im Outta Love“, „Left Outside Alone“, „Paid My Dues“ oder „One Day In Your Life“ erreichten auch hierzulande mehrfach Gold-und Platinstatus. Bei ihren stets ausverkaufte Konzerten begeistert Anastacia immer wieder mit knackigen Rocknummern, einprägsamen Pop-Songs und wunderschönen Balladen.

„Wir freuen uns über dieses Konzert-Highlight der ganz besonderen Art – passend zum fünften Geburtstag der Emslandarena“, blickt Veranstaltungsmanager Stefan Epping gespannt auf den Herbst.

All ihre Chartbreaker

Aufgrund der großen Nachfrage kehrt Pop-Star Anastacia nach ausverkauften Konzerten im Frühjahr dieses Jahres (unter anderem in Berlin, Hamburg und München) mit ihrer Evolution Tour im November 2018 noch einmal zurück nach Deutschland. Die prägnante Mega-Soulstimme ist das Markenzeichen ihres erstaunlichen Erfolgs. Ihr unglaublicher Wille kann Berge versetzen und scheinbar sogar das Schicksal besiegen. Im Anschluss an ihre Europatournee im Frühjahr und Sommer präsentiert die herausragende Interpretin all ihre Chartbreaker sowie Songs ihres aktuellen Albums „Evolution“ im November dann auch in Lingen.

Rückkehr zu den Ursprüngen

Die aktuelle CD „Evolution“ markiert eine Rückkehr zu den Ursprüngen. Fesselnde Rocknummern wechseln sich mit einprägsamen Pop-Songs und bewegenden Balladen ab. „Ich bin so begeistert, wieder nach Europa zurückzukommen und das Publikum an meinen Liedern teilhaben zu lassen“, erklärt Anastacia.

Zahllose Herausforderungen

Anastacia ist auch die Geschichte eines triumphalen Aufbäumens gegen Schicksalsschläge. Gesundheitliche Probleme überschatteten immer wieder ihr Leben. Aber Anastacia kämpfte mit unbändigem Willen für ihre vollständige Genesung. Auf ihrer bewegten Reise meisterte sie zahllose Herausforderungen und verlor dabei ihre Ziele nie aus dem Blick. Sie ist eine Kämpferin, die anderen Mut macht und dazu motiviert, positiv zu bleiben und niemals aufzugeben.

Vorverkauf

Der allgemeine Vorverkauf startet am Donnerstag, 3. Mai, um 10 Uhr. Tickets sind ab 47,55 Euro erhältlich. Bei Vorlage der EL-Card wird in den Geschäftsstellen unserer Tageszeitung ein Rabatt von zwei Euro gewährt. Ein Presale gibt es auf MagentaEINS Prio, Tickets ab Mittwoch, 2. Mai, um 10 Uhr.