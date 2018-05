Die Maikundgebung des DGB in Lingen begann mit einer Demonstration unter dem Motto „Vielfalt, Gerechtigkeit, Solidarität“, die vom Marktplatz zur Halle IV führte. Foto: Ludger Jungeblut

Lingen. Die Große Koalition in Berlin muss den großen Aufbruch wagen – hin zu einem Mehr an sozialer Gerechtigkeit, solidarischer Politik und Förderung der Vielfalt. Das hat Oliver Langkau, Gewerkschaftssekretär der IG Bergbau-Chemie-Energie am Dienstag auf der Maikundgebung des DGB in der Halle IV in Lingen gefordert.