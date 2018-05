Dr. Walter Höltermann

Dr. Walter Höltermann, 1952 in Damme geboren, hat zunächst ein Ingenieurstudium für Landbau in Osnabrück absolviert. Dem schloss sich ein Studium der Humanmedizin an der Philipps-Universität in Marburg an. Zwischen 1985 und 1998 war Höltermann wissenschaftlicher Mitarbeiter im Fachbereich Anästhesie und Humanmedizin an der Philipps-Universität Marburg. Von 1990 bis 1998 war er dort als leitender Oberarzt tätig.

Am 1. Juli 1998 wurde Höltermann Chefarzt der Anästhesie und Intensivmedizin (später auch Schmerzmedizin) im Bonifatius Hospital Lingen. Neben der Chefarzttätigkeit übernahm er weitere Aufgaben im Krankenhaus. So war der Mediziner unter anderem bis vor einem Jahr Transplantationsbeauftragter.

Breit gefächert ist auch das ehrenamtliche Engagement von Höltermann in Lingen. So engagiert er sich als 2.Vorsitzender im Lingener Hospizverein. Darüber hinaus ist er im Vorstand des Vereins Christophorus-Werk Lingen aktiv. Dort war er von 1999 bis 2008 als zweiter Vorsitzender tätig und ist seitdem Vorsitzender des Vereins.

Höltermann und weitere Mitstreiter engagieren sich außerdem seit mehreren Jahren für ein Kinder- und Jugendzentrum in El Alto in Bolivien.