Lingen. Torsten Timmer aus Lingen ist einstimmig als Vorsitzender der Kfz-Innung Lingen bestätigt worden.

Das hat jetzt die Kreishandwerkerschaft Emsland-Süd mitgeteilt. Ebenfalls in ihren Ämtern bestätigt wurden der stellvertretende Obermeister Axel Albers (Lingen), Lehrlingswart August Schmidt (Thuine) sowie die Beisitzer Simon Barth (Lengerich), Gerrit Janßen (Lingen) und Bernhard Schütte (Salzbergen). Neu in den Vorstand gewählt wurde Willi Vogt (Wietmarschen-Lohne). Jürgen Luttermann (Spelle) trat nicht erneut an und wurde mit dem Dank des Obermeisters für die geleistete Arbeit aus dem Vorstand verabschiedet. Als Kassen- und Rechnungsprüfung der Innung fungieren weiterhin Gerd Helming (Lingen), Theo Kock (Emsbüren) und Frank Ortmann (Lingen).

Schadensmanagement

In seinem Jahresbericht hob Timmer insbesondere die Informationsveranstaltung zum Thema „Schadensmanagement“ im Januar mit über 100 Teilnehmer aus den Innungen Lingen, Meppen, Nordhorn und Papenburg hervor. 2019 soll es eine Veranstaltung zur „Haftpflichtschadensabwicklung“ geben.

Öffentlicher Lichttest

Laut Kreishandwerkerschaft soll es auch in diesem Jahr einen öffentlichen Lichttest auf dem Lingener Kirmesplatz geben. In diesem Zusammenhang wurde auch über die HU-Scheinwerfer-Prüfrichtlinie diskutiert. Ein wesentlicher Bestandteil der Richtlinie ist den Angaben zufolge die Definition einer geeigneten Aufstellfläche für das Fahrzeug und für das Scheinwerfer-Einstell-Prüfgerät (SEP). Durch den AU-Beauftragten der Kfz-Innung seien bislang 40 Betriebe entsprechend überprüft und anerkannt worden.