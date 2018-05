Hoffen auf eine rege Beteiligung beim „Ortstermin“ im Professorenhaus: (von links) Nils Hanraets, Mirco Crabus, Michael Sänger und Heiner Schepers. Foto: Stadt Lingen

pm Lingen. Im Professorenhaus in Lingen findet in der Reihe „Ortstermine“ am Donnerstag, 3. Mai 2018 , um 19 Uhr die Veranstaltung „Studentenexzesse – Eine szenische Lesung“ statt.