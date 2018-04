Zum 20-jährigen Bestehen spielte das Vollplaybacktheater aus Wuppertal „Die drei ??? und das Gespensterschloss“. Foto: Elisabeth Tondera

to Lingen. Was waren das noch für Zeiten, als es weder Smartphone, 3D, Blue Ray oder 5.1. Surround Sound plus HD Beamer gab: Einfach eine Hörkassette in den Recorder geschoben, später – ganz fortschrittlich – eine CD, und schon war man mitten in den Abenteuern der „Drei ???“ oder „TKKG“ oder…