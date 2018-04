Lingen. Altglascontainer dürfen nur zu bestimmten Zeiten genutzt werden. Darauf hat die Stadt Lingen in einer Pressemitteilung hingewiesen.

Die Stadt Lingen weist nochmals nachdrücklich, dass die geregelten Zeiten aus Lärmschutzgründen – insbesondere aus Rücksicht auf Anwohner – unbedingt eingehalten werden müssten: Montags bis samstags zwischen 7 und 20 Uhr haben die Bürger die Möglichkeit ihr Altglas zu entsorgen. In den frühen Morgen- und in den Abendstunden sowie an Sonn- und Feiertagen ist die Nutzung der Altglascontainer verboten.

Gesetzlich geregelt sind die Zeiten in der „Verordnung über die Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung im Gebiet der Stadt Lingen (Ems) (Gefahrenabwehrverordnung)“. Wer sich nicht daran hält, begeht eine Ordnungswidrigkeit und riskiert ein Bußgeld.

