Zuversichtlich blicken Vorstand und Adjutanten des Schützenvereins Laxten in die Zukunft. Stehend von links: Bernd Kley, Ditmar Junk, Christian Greve, Andreas Möllers, Frederik Junk, Stefan Lühn, Heinrich Lübbers und Klaus Beel. Sitzend von links: Hermann van Bassen, Dirk van Bassen, Bertram Vocks, Jan Tegeder und Leo Zoder. Foto: Schützenverein Laxten

Lingen. Die Arbeiten am Archiv und am Königstein sollen bis zum Schützenfest in Lingen-Laxten im Mai abgeschlossen sein. Das wurde in der Mitgliederversammlung des Schützenvereins Laxten von 1801 in der Gaststätte Klaas bekannt.