Blick in die Lingener Burgstraße um 1940. Foto:Stadtarchiv Lingen.

Lingen. Am „Tag der Archive“, 3. März, verwandelt sich der Flur des Stadtarchivs in der Baccumer Straße 22 in die Lingener Burgstraße. Auf Fotos und Tafeln wird der alte Zustand der Häuser zwischen Markt und Promenade beleuchtet, werden ehemalige Bewohner vorgestellt und die Baugeschichte verfolgt.