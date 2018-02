Lingen. Am Freitag, 2. März, sagt Dieter Nuhr in der Emslandarena in Lingen: „Nuhr hier, nur heute“. Dann gastiert der Kabarettist dort mit dem Programm, das diesen Titel trägt.

Dieter Nuhr gilt als einer der witzigsten und intelligentesten Kabarettisten und Comedians Deutschlands. Sicher ist er einer der erfolgreichsten. So, wie er über die Weltgeschichte plaudert, quasi im Vorbeigehen seine Pointen abfeuert und wortreich seinem Publikum die Abgründe der menschlichen Denkstrukturen vor Augen führt, trifft er bei den Deutschen voll ins Schwarze. Sie stürmen seine Auftritte, sie lieben seinen Humor und sie kriegen nicht genug von ihm. Deswegen ist Nuhr eben nicht nur „heute hier“, sondern ziemlich oft. Am 22. März ist er in Bielefeld, am 24. März in Emsdetten und am 6. Oktober in Osnabrück. Immer nur „Nuhr hier, nur heute“.

Der Auftritt von Dieter Nuhr in der Emslandarena in Lingen beginnt am Freitag, 2. März, um 20 Uhr. Eintritt: 31,15 bis 37,15 Euro, Tickets erhältlich in den Geschäftsstellen der Tageszeitung, www.deinticket.de oder unter Kartentelefon: 0591/91295-0.