Die Polizei hatte in Lingen einen größeren Einsatz wegen einer Musikveranstaltung der rechten Szene. Symbolfoto: Michael Gründel

wrog/pm Lingen. Zu einem größeren Polizeieinsatz in Verbindung mit einer Musikveranstaltung der rechten Szene ist es am Samstag , 24. Februar 2018, in Lingen gekommen.