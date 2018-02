An einem europapolitischen Seminar in Bad Marienberg nahmen auch Schüler des Franziskusgymnasiums aus Lingen teil. Von links: Tim Schwolow, Kejdi Sula, Puya Yazdan Shenas, Helge Koers, Anne Hütten, Jacqueline Richtering, Franziska Gels, Marc Haberland und Marvin Höcker. Foto: Franziskusgymnasium Lingen

Lingen. „The Beauty in Youth – The Beauty in Europe“. Mit diesem Thema haben sich 60 Schüler aus sieben Nationen im Europahaus in Bad Marienberg im Westerwald befasst. Dabei waren auch Schüler des Franziskusgymnasiums Lingen.