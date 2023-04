Am 1. Mai, dem „Tag der Arbeit“, gehen die Gewerkschaften für bessere Löhne und Arbeitsbedingungen auf die Straße. Archivfoto: Rolf Masselink up-down up-down Familienfest in Halle IV Gewerkschaftsbund ruft zur Kundgebung am 1. Mai in Lingen auf Von Jonas E. Koch | 26.04.2023, 07:20 Uhr

Der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) ruft alle Arbeitnehmer am 1. Mai zu einem Demonstrationszug mit anschließender Kundgebung in Lingen ein. Anschließend ist in der Halle IV ein Familienfest geplant.