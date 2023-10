In den sozialen Medien machte ein Foto am Mittwoch die Runde, das einen schwarzer Bulli vor Möbel Berning an der Rheiner Straße in Lingen zeigt. Eine Frau kommentierte unter dem Beitrag zudem, dass der Wagen am Donnerstag in Twist zu sehen war.

Und in der Tat: Wie die Produktionsfirma auf Anfrage der Redaktion bestätigt, wurde in dieser Woche für „Guidos Deko Queen“ mit einer Kandidatin aus Twist gedreht. Dafür machte das Team auch Halt in Lingen, um die hiesigen Deko-Abteilungen in Augenschein zu nehmen. Bis zu ein Jahr könne es nach Angaben der Produktionsfirma dauern, ehe die Sendung ausgestrahlt wird.

Format folgt direkt auf „Shopping Queen“

Die Sendung wird seit 2020 bei VOX ausgestrahlt. Moderator ist der Designer Guido Maria Kretschmer, der damit in zwei Produktionen in Folge beim Kölner Privatsender zu sehen ist. Denn „Guidos Deko Queen“ läuft derzeit werktags um 16 Uhr und damit direkt im Anschluss zum erfolgreichen Dauerbrenner „Shopping Queen“, den Kretschmer ebenfalls moderiert.

In der Unterhaltungsshow, treten jede Woche fünf Hobby-Deko-Spezialisten gegeneinander an, um „Deko Queen“ zu werden. Dazu gestalten sie jeweils einen Raum ihrem eigenen Zuhause neu.

Wie der Sender auf seiner Webseite erklärt, gebe es jede Woche ein übergreifendes Motto, das umgesetzt werden soll. Dafür hat jeder Kandidat einen achtstündigen Shopping- und Umgestaltungstag sowie eine weitere Stunde zum Online Deko-Shopping Zeit, um das vorgegebene Motto mit einem Budget von 2500 Euro umzusetzen. Am Ende einer Folge steht der große „Vorher-Nachher-Moment“, an, bei dem die Kandidaten ihre Variante des Mottos vor der Konkurrenz pitchen.

Die Teilnehmer bewerten sich abschließend gegenseitig, am Finaltag treffen sich sämtliche Kandidaten in Hamburg. Zudem gibt Guido Maria Kretschmer seine Punkte ab. Dem Sieger der Woche winkt ein Preisgeld von 2500 Euro.