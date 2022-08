Jeder kennt Jupp. Zumindest jeder, der gelegentlich auf der Lingener Straße am Lengericher Gewerbegebiet „Altes BW-Depot“ vorbeifährt. Als markante Werbefigur macht sie dort auf den kleinen Metallbaubetrieb Buschmeyer aufmerksam. Doch nach Pfingsten war Jupp plötzlich verschwunden.

Der Eingang zum Gewerbegebiet BW-Depot in Lengerich Anfang August: Da war Jupp noch verschwunden. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

Nadine Buschmeyer erinnert sich gut an den ersten Tag nach den kurzen Pfingstferien: „Ich habe die Kinder zur Schule gebracht. Bei der Fahrt aus dem Gewerbegebiet fehlte aber etwas.“ Es war Jupp. Sie hat dann gleich ihren Mann auf dem Handy angetickert, der auf dem Weg zur Arbeit war.

Was tun? „Eine Anzeige aufgeben, das bringt doch nichts“, dachte Ludger Buschmeyer zunächst. „Aber Polizisten kommen herum. Und vielleicht entdecken sie dabei ja unseren Jupp irgendwo? Vielleicht sogar in einem Partykeller, in dem er nun sein Dasein fristen muss?“

Jupp vor seiner „Einladung“ zu einer Spritztour an seinem angestammten Platz. Foto: Polizei/Metallbau Buschmeyer Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

So gibt Nadine Buschmeyer doch eine Anzeige auf. Im Lengericher Gemeindeblättchen erscheint zudem ein kleiner Bericht, auch online verbreitet sich die Nachricht über Jupps Verschwinden rasend schnell.

Ludger Buschmeyer zeigt das, dass er mit seiner Werbestrategie offensichtlich seit Jahren richtig gelegen hat. Als er vor wenigen Jahren in dem Gewerbegebiet sein Unternehmen gründete, fehlte ihm eine markante Werbung.

Er und seine Frau überlegen. Und beide erinnern sich an Ausflüge in ihrer Jugendzeit zum Wellenbad in Ibbenbüren. Denn auf den Fahrten kamen beide immer an einem Klempnerbetrieb vorbei, vor dem ein lebensgroßer Opa in knalliger Badehose in eine Badewanne stieg. „Wir wollten beide immer nur diese Strecke fahren, um ja diesen Opa zu sehen.“

Figur ist in Handarbeit entstanden

Die Idee war geboren. So baute Ludger Buschmeyer, der auch noch als Ausbilder für Metallberufe auf dem Campus Handwerk in Lingen arbeitet, mit Lehrlingen ein Gestell für die Werbefigur: „Drei Tage haben wir mit vier Mann daran gearbeitet und immer wieder Neues ausprobiert.“

Die Figur erhielt eine Hose, eine knallige Jacke, Sonnenbrille und Mütze - sowie eine Plastikhand, die ins Gewerbegebiet zeigte. Kappe und Sonnenbrille wurden auch schon mal gestohlen. Zu Beginn der Corona-Zeit wurde die inzwischen Jupp genannte Figur dann von Unbekannten aber auch passend mit einer Atemschutzmaske ausgestattet.

Erste Hinweise führen nicht zum Erfolg

Dann geht ein erster Hinweis auf Jupp ein. Ein Landwirt und Besitzer einer Halle im BW-Depot will die Kleidung von Jupp neben seiner Halle gefunden haben. Sie war es nicht. Ludger Buschmeyer nimmt sie trotzdem mit. Und kann sie wenig später gut gebrauchen.

Denn am ersten Augustsonntag kommt Nadine Buschmeyer auf ihrer morgendlichen Spazierrunde mit ihrem Hund auch wieder am Depoteingang vorbei und entdeckt: „Jupp ist wieder da.“ Ganz friedlich stand er da an seinem angestammten Platz. Er trug nur andere Kleidung. Und die Plastikhand fehlte.

Mit dieser Kleidung ist Jupp nun wieder aufgetaucht: Die zwischenzeitlichen Besitzer statteten ihn sogar mit einem ausgeschäumten Handschuh als Ersatzhand aus. Foto: Carsten van Bevern Icon Maximize Icon Lightbox Maximize Schliessen X Zeichen Kleines Zeichen welches ein X symbolisiert

„Er muss aber zwischenzeitlich gut behandelt worden sein“, erklärt Buschmeyer. Denn die Plastikhand war durch einen Arbeitshandschuh ersetzt worden, den die zwischenzeitlichen Besitzer für eine bessere Stabilität mit Bauschaum ausgeschäumt hatten. Nun trägt Jupp die im Depot gefundene Kleidung, hat wieder seinen alten Standort und ist ab sofort sogar noch besser vor einem Diebstahl gesichert.

Luden Jugendliche Jupp zu „einer Spritztour“ ein?

Gibt es denn aber keinen Hinweis auf die Täter? „Nun ja, eine Nachbarin erzählte uns, dass zu Pfingsten eine Gruppe junger Menschen mit einem Trecker samt Anhänger am Eingang des Depots eine Trinkpause eingelegt hat“, erklärt Buschmeyer. Vielleicht haben sie Jupp ja auf die weitere Spritztour eingeladen.

Nun könnte die Polizei noch einmal die Ermittlungen aufnehmen. Und zum Beispiel Fußspuren sichern, um die Täter noch zu überführen. „Aber das wollen wir gar nicht. Wir sind einfach froh, dass unser Jupp wieder da ist“, sind sich die Buschmeyers einig.