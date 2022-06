Vor dem Brocke leitet nun neben der Alexander-Apotheke auch die Hirsch-Apotheke in Lengerich sowie die Rathaus-Apotheke in Wietmarschen-Lohne. Als stellvertretende Leiterin ist Hannelore Skorna in der Alexander-Apotheke verantwortlich. Bawinkels Bürgermeister Alfons Böcker dankte Schultealbert für die medizinische Versorgung und für ihr ehrenamtliches Engagement im Kuratorium des Marienstiftes.Foto: Antonius Hartz