Zwei Personen sind bei einem Unfall in Langen verletzt worden. Foto: Daniel Karmann/dpa/Symbolbild up-down up-down Autos kollidieren Unfall in Langen: Zwei Leichtverletzte bei Frontalzusammenstoß Von Tobias Böckermann | 09.01.2023, 15:44 Uhr

Bei einem Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen sind am Montagnachmittag in Langen in der Samtgemeinde Lengerich zwei Personen verletzt worden.