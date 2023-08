Männer kommen in Krankhäuser Autos stoßen zusammen: Zwei Schwerverletzte bei Unfall in Handrup Von Thomas Pertz | 19.08.2023, 17:16 Uhr | Update vor 2 Std. Ein unfall hat sich am Samstagnachmittag in Handrup ereignet. Foto: Stefan Sauer/dpa/Symbolbild up-down up-down

Zu einem Unfall ist es am Samstag in Handrup gekommen. Die beiden Beteiligten mussten schwerverletzt in Krankenhäuser gebracht werden.